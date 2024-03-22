Herkesin Cildine Hayran Kaldığı Hailey Bieber'ın Bakım Rutinini Açıklıyoruz!
Herkesin Cildine Hayran Kaldığı Hailey Bieber'ın Bakım Rutinini Açıklıyoruz!
Güzel model Hailey Bieber deyince aklımıza ilk olarak onun ışıl ışıl parlayan cildi geliyor. 'Glazed Donut' benzetmesinin de mimarı kendisi! Bu güzel yıldızın güzellik sırlarına bir göz atalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Pürüzsüz, ışıl ışıl, sağlıklı cilt denildiğinde aklımıza ilk olarak Hailey Bieber geliyor. Kendi kurduğu cilt bakım markası ile de tüm dikkatleri üstüne çekmiş durumda. Bakalım, güzel yıldızın cilt bakım tüyoları neler? 🤤
2. Hailey'in iki ayrı cilt bakım rutininden olan sabah rutinini yaparken tüm gün sağlıklı görünmek onun için oldukça önemli!
3. Sabah rutinin ise temel bir sırası olduğunu belirtmeden geçmiyor. Bunlar her gün yaptığı 5 cilt bakım ürününden geçiyor.
4. Serum kullanmak onun için rutininin vazgeçilmez parçalarından. Üstelik bu konuda oldukça seçkin olduğunu da belirtmek gerekiyor.
5. Nemlendirme kısmını anlatırken üstünde oldukça vurgu yapıyor çünkü kuru bir cildi hiç sevmediğini zaten hepimiz anladık...
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yine en çok önem verdiği konulardan bir tanesi de güneş koruyucuları... Ona göre yaşlanma karşıtı en güzel ürün güneş kremleridir!
7. Sıra akşam rutinine geldiğinde, sabah rutini ile benzerlikler taşısa da işin içine başka cilt bakım rutinleri de giriyor!
8. Son olarak, onun için eksfoliasyon oldukça önemli. Yani cildinde ölü hücre asla istemiyor ve akşam rutinin hepsini buna göre ayarlıyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda