Herkesin Cildine Hayran Kaldığı Hailey Bieber'ın Bakım Rutinini Açıklıyoruz!

Eksfoliasyon için daha hafif formüller tercih ediyor çünkü ağır formüllerin cilt bariyerini bozduğunu aktarıyor. Bu işlemden sonra serumlar ve retinoidler devreye giriyor. Retinol için dermatoloğu ile özel olarak konuştuğunu, cildine en uygun olanını seçmeye özen göstermiş. Akşam rutinini nemlendirme ve kaz ayağı görüntüsü için göz altı bakımı ile kapatıyor. İşte Hailey Bieber'in merak edilen rutini bu şekilde!