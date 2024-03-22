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Herkesin Cildine Hayran Kaldığı Hailey Bieber'ın Bakım Rutinini Açıklıyoruz!

etiket Herkesin Cildine Hayran Kaldığı Hailey Bieber'ın Bakım Rutinini Açıklıyoruz!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 16:01

Güzel model Hailey Bieber deyince aklımıza ilk olarak onun ışıl ışıl parlayan cildi geliyor. 'Glazed Donut' benzetmesinin de mimarı kendisi! Bu güzel yıldızın güzellik sırlarına bir göz atalım...

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1. Pürüzsüz, ışıl ışıl, sağlıklı cilt denildiğinde aklımıza ilk olarak Hailey Bieber geliyor. Kendi kurduğu cilt bakım markası ile de tüm dikkatleri üstüne çekmiş durumda. Bakalım, güzel yıldızın cilt bakım tüyoları neler? 🤤

Nemli cilt görüntüsüyle görmeye alışık olduğumuz Hailey'in bakım rutini sabah ve akşam olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sabah cilt rutininde cildini beslemeyi tercih ediyor ve akşam rutininde ise günün yorgunluğunu yüzünden atabileceği bir cilt bakım rutini tercih ediyor.

2. Hailey'in iki ayrı cilt bakım rutininden olan sabah rutinini yaparken tüm gün sağlıklı görünmek onun için oldukça önemli!

Tabii ki cildini temizleyerek rutinine başlıyor. Gece sürdüğü kremleri yüzünden arındırmak için bu işlem onun için oldukça önemli. Güzel model daha sonra temizleme yağı ve temizleme jeli ile rutinine devam ediyor.

3. Sabah rutinin ise temel bir sırası olduğunu belirtmeden geçmiyor. Bunlar her gün yaptığı 5 cilt bakım ürününden geçiyor.

Temizleme işleminin öneminden bir önceki maddede bahsettik. Daha sonra tonik uygulaması yapıyor ve temizleme aşamasından sonra cilde son bir dokunuş yapmak için bu uygulamaya önem veriyor. Serumlar, nemlendirme, güneş koruyucuları derken bakım rutini uzadıkça uzuyor...

4. Serum kullanmak onun için rutininin vazgeçilmez parçalarından. Üstelik bu konuda oldukça seçkin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Başarılı modele göre, cilt bakımının en önemli kuralı, cildi makyaja hazırlamak. Bunun için peptidler kendisi için oldukça önemli. Daha sonra ışıltı veren serumları tercih ediyor. Hyalüronik asit, niyasinamid ve C vitaminli formüller favorileri arasından...

5. Nemlendirme kısmını anlatırken üstünde oldukça vurgu yapıyor çünkü kuru bir cildi hiç sevmediğini zaten hepimiz anladık...

Hailey'in nemlendirici adımı da hem anti-aging hem de bariyer görevi gören peptid içerikli nemlendiricilerden yana oluyor. Eğer yine cildini çok kuru hissediyorsa nem veren bakım yağlarından destek aldığını söylüyor.

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6. Yine en çok önem verdiği konulardan bir tanesi de güneş koruyucuları... Ona göre yaşlanma karşıtı en güzel ürün güneş kremleridir!

Gün içinde, güneş kremi olmadan bahçeye bile çıkmayan Hailey, bu konunun üstünde epey duruyor. Hailey, güneş kreminin cilt tipine göre seçilmesi gerektiğini vurguluyor ve aynı zamanda göz kapaklarına ve boyuna da sürmeniz gerektiğini hatırlatıyor.

7. Sıra akşam rutinine geldiğinde, sabah rutini ile benzerlikler taşısa da işin içine başka cilt bakım rutinleri de giriyor!

Günün bütün stresini atmak için, Hailey yüzünü tekrardan temizlediğini belirtiyor. Ancak akşam rutininde çok daha güçlü formüller devrede. Sıvı ve katı formüllü temizleyicilerden yararlanıyor. Son olarak cildi nemlendiren bir köpük temizleyici ile son dokunuşunu yapıyor. Yine tonik adımı ile devam ediyor.

8. Son olarak, onun için eksfoliasyon oldukça önemli. Yani cildinde ölü hücre asla istemiyor ve akşam rutinin hepsini buna göre ayarlıyor!

Eksfoliasyon için daha hafif formüller tercih ediyor çünkü ağır formüllerin cilt bariyerini bozduğunu aktarıyor. Bu işlemden sonra serumlar ve retinoidler devreye giriyor. Retinol için dermatoloğu ile özel olarak konuştuğunu, cildine en uygun olanını seçmeye özen göstermiş.  Akşam rutinini nemlendirme ve kaz ayağı görüntüsü için göz altı bakımı ile kapatıyor. İşte Hailey Bieber'in merak edilen rutini bu şekilde!

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