Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChe...
Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kız arkadaşıma evlenme teklif ettiğim gün hiçbir açıklama yapmadan beni terk etti."
2. "Kocamın sevgilisi onun gerçekte olduğundan daha zengin olduğunu düşünüyor."
3. "Eş cinsel olduğumu anladım ama henüz kocama söylemedim."
4. "Nişanlım büyüdüğüm ülkeyi gördükten sonra evlilik hakkında düşünme kararı aldı."
5. "Annem ben 16 yaşımdayken beni yeni sevgilisi için terk etti."
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6. "Ben üst katta uyurken karım oturma odasında en yakın arkadaşımla cinsel birliktelik yaşadı."
7. "Kocamın, erkek kardeşi benden hoşlandığını söyledi."
8. "Hamileyim, midem bulandığında, eşim bana sevdiğim yiyeceklerden aldığı için sürekli midemin bulandığını söylüyorum."
9. "Erkek arkadaşımın sivilceleri balık gibi koktuğu için onu terk ettim."
10. "Ameliyat olacağımı duyan kocam çocuklara kendisi bakacağı için sinir krizi geçirdi."
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11. "Dedem, okul alışverişi sırasındaki kıyafet seçimim yüzünden alışveriş merkezinde olay çıkardı ve bana küfür etti."
12. "Kız arkadaşım kilolu olmamı istediği için fazla yemeye başladım."
13. "Erkek arkadaşından ayrıldığını söyledikten sonra en yakın arkadaşımla cinsel birliktelik yaşadım."
14. "Karıma ya boşanmak istediğimi ya da açık ilişki yaşamak istediğimi söyledim. Tercih onun."
15. "Arkadaşıma onun iyiliği için büyük bir yalan söyledim. Pişman değilim."
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