Kimseye Karşı Cinsel Çekim Duymuyorlar: Aseksüellik Hakkında Bilmeniz Gereken Gerçekler

Bu kavrama daha önceden aşina olsanız da derinlemesine bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Öncelikle anlaşılması gereken şey, aseksüelliğin de tıpkı heteroseksüellik ya da biseksüellik gibi bir cinsel yönelim olduğudur. Bu anlamda, değerlendirme açısından diğer cinsel yönelimlerden pek bir farkı yok. Aseksüeller herhangi bir cinse yönelik cinsel bir çekim hissetmiyorlar, ancak bazen duygusal etkileşime girebiliyorlar.