Kimseye Karşı Cinsel Çekim Duymuyorlar: Aseksüellik Hakkında Bilmeniz Gereken Gerçekler
Kimseye Karşı Cinsel Çekim Duymuyorlar: Aseksüellik Hakkında Bilmeniz Gereken Gerçekler
Aseksüellik kavramı hakkında bilmeniz gereken şeyleri sizin için derledik. İyi okumalar!
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1. Aseksüellik, bir cinsel yönelimdir.
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2. Aseksüeller de cinsel ilişki yaşayabiliyor.
3. Aseksüeller bazen romantizm arar, bazen aramaz.
4. Aseksüellik, cinsel travmalardan kaynaklanmaz.
5. Aseksüellik, sonradan ortaya çıkmış bir yönelim değildir.
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6. Herkes aseksüel olabilir.
7. Aseksüeller de aile kurabiliyor.
8. Aseksüellerin de fetişleri olabiliyor!
9. Aseksüellik bir tür 'rahatsızlık' değil.
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