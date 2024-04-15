Kimse Farkına Varmasa da Aslında Hayatta Gerçekten Altın Değerinde Olan 15 Yetenek
Kimse Farkına Varmasa da Aslında Hayatta Gerçekten Altın Değerinde Olan 15 Yetenek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin hayatında sahip olduğu birbirinden farklı yetenekleri var. Bu yetenekler bizim hayatımızı sürdüdürürken gerçekten çok önemli olabiliyor. Bugün, insanlar farkına varmasa bile aslında altın değerinde olan 15 yeteneğe bakacağız.
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1. "Karşındakini gerçekten dinleyebilmek. Ne kadar şey öğrenebileceğinizi bilseniz şaşırırsınız."
2. "Kendi kendini sakinleştirebilmek. Çocuklukta öğrenilmesi gereken bir yeteneği bile bu kadar az kişinin biliyor olması üzücü."
3. "Kendi başına basit yemekleri yapabilmek."
4. "Kendi söküğünü dikecek kadar dikişten anlamak."
5. "Para biriktirmek ve yatırım yapmak gibi basit kişisel finans yetenekleri."
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6. "Eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmak ve olayları kendi gözünden değerlendirebilmek."
7. "Basit soruları çevrendekilere sormak yerine Google'layabilmek."
8. "Mutfak bıçağınızı güzelce bir bileyebilmek. Yoksa çok para harcarsınız."
9. "Sabır! Günümüzde kimsede yok sanırım."
10. "Başkalarıyla doğal bir şekilde sohbet edebilmek."
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11. "Tartışma çözümleyebilme yeteneği olsa gerek. Her şeyin bir kavga olmasına gerek yok."
12. "İnsanların yarısı düzgün araştırma yeteneğine
13. "Sadece kalp masajı yapmayı öğrenerek bir hayat kurtarabilirdiniz."
14. "Tuşlara bakmadan klavye kullanabilmek çok zaman kurtarıyor. Bence oldukça faydalı."
15. "Evindeki küçük çaplı tamirat işlerini yapabilme yeteneği."
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