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Kimleri Seçti? Ogeday Girişken, İdeal Survivor Takımını Kurdu!

Kimleri Seçti? Ogeday Girişken, İdeal Survivor Takımını Kurdu!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 15:31

Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday Girişken, Onedio'ya konuk oldu. Ogeday, hayalindeki ideal Survivor takımını kurdu.

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Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken Onedio'ya konuk oldu.

Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken Onedio'ya konuk oldu.

Hayalindeki ideal Survivor takımını kurması istenen Ogeday, hızdan mentaliteye kadar kendisine sunulan yarışmacılar arasında seçim yaptı.

Hayalindeki ideal Survivor takımını kurması istenen Ogeday, hızdan mentaliteye kadar kendisine sunulan yarışmacılar arasında seçim yaptı.

Galibiyet garantili bir Survivor takımı kuran Ogeday'ın ideal takımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Galibiyet garantili bir Survivor takımı kuran Ogeday'ın ideal takımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar:

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