Ezel'in Efsane Karakteri Eyşan'ın Aslında "Masum" Olduğunu Savunan Paylaşım!

Türk televizyonlarının efsaneleşmiş dizilerinden Ezel'deki Eyşan karakteri ikonik karakterlerden biri olarak hala hafızalarımızda. Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan 'kötü' karakter olarak lanse edilirken, X'te bir kullanıcı Eyşan'ın aslında masum olduğunu anlatan bir paylaşım yaptı.