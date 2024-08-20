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Ezel'in Efsane Karakteri Eyşan'ın Aslında "Masum" Olduğunu Savunan Paylaşım!

Ezel'in Efsane Karakteri Eyşan'ın Aslında "Masum" Olduğunu Savunan Paylaşım!

Ezel
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 13:18

Türk televizyonlarının efsaneleşmiş dizilerinden Ezel'deki Eyşan karakteri ikonik karakterlerden biri olarak hala hafızalarımızda. Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan 'kötü' karakter olarak lanse edilirken, X'te bir kullanıcı Eyşan'ın aslında masum olduğunu anlatan bir paylaşım yaptı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Ezel hiç şüphesiz Türk televizyon tarihine damga vurmuş bir dizi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Ezel hiç şüphesiz Türk televizyon tarihine damga vurmuş bir dizi.

Özellikle Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan karakteri dizinin ikonu haline gelirken, Eyşan'ın dizi boyunca yaptıkları "kötü karakter" olmasına sebebiyet vermişti.

Özellikle Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan karakteri dizinin ikonu haline gelirken, Eyşan'ın dizi boyunca yaptıkları "kötü karakter" olmasına sebebiyet vermişti.

X'te "Eyşan ne yaptı da sevmiyoruz?" sorusunu gören bir Ezel izleyicisi Eyşan'ın aslında "masum" olduğunu savunan bir paylaşım yaparken kısa sürede ortalık karıştı.

X'te "Eyşan ne yaptı da sevmiyoruz?" sorusunu gören bir Ezel izleyicisi Eyşan'ın aslında "masum" olduğunu savunan bir paylaşım yaparken kısa sürede ortalık karıştı.

İşte bir kullanıcının Eyşan'ı masum, Ramiz Dayı'yı ise kötü gösteren o paylaşımı:

İşte bir kullanıcının Eyşan'ı masum, Ramiz Dayı'yı ise kötü gösteren o paylaşımı:
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Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
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