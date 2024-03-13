Kim Kardashian ve Bianca Censori, Kanye'nin Konserinde İki Lafın Belini Kırarken Görüntülendi
Kim Kardashian ve Bianca Censori, Kanye'nin Konserinde İki Lafın Belini Kırarken Görüntülendi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Magazin dünyasında sıkça konuşulan isimler Kim Kardashian ve Bianca Censori, geçtiğimiz Salı günü Kanye West'in Vultures Dinleme Partisi'nde bir araya geldi. Bu şaşırtan ikilinin Kanye'nin konserinde sohbet edip eğlenmesi şok etkisi yarattı. Detaylar👇
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Kanye West'in müstehcen paylaşımları ve Bianca Censori'nin neredeyse çıplak olduğu ilginç tarzıyla gündemde yerini kaybetmeyen çiftimiz, ilişkilerine tam gaz devam ediyorlar.
Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'a laf atsa da, arada çocuklar olduğu için Kim pek de oralı olmuyor gibi görünüyor. Ki hatırlarsanız Kanye bir keresinde marka için "aşırı cinselleştirilmiş" demişti.
Bir dediği bir dediğini tutmayan mahallenin meşhur delisi Kanye, çıkardığı "Vultures" isimli albümünden sonra sürekli yeni bir Dinleme Partisi etkinliği düzenlemekle meşgul.
Hatta geçtiğimiz gün San Francisco'da düzenlediği dinleme etkinliğine ünlü isimler dahil birçok hayranı katılmıştı.
Fakat etkinlikte Kanye'nin performansından çok, Bianca Censori ve Kim Kardashian'ın yan yana ve samimi bir şekilde eğlenmesi dikkat çekti.
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Etkinlik sırasında müzik yapımcısı Dj Pharris'in paylaştığı Instagram hikayelerinde ve açtığı canlı yayında Bianca ve Kim ikilisi tam olarak şu şekil kameralara yansıdı.
Yanlarında Kanye West ve Kim Kardashian'ın oğlu Saint West'in de bulunması gözden kaçmadı.
Belki hatırlarsınız, Bianca'nın sıra dışı tarzıyla dışarıya çıkıp, Kanye ve Kim'in çocuklarıyla buluşması sorun olmuştu ve bu sebeple uyarılmıştı.
Ama görüyoruz ki şu meşhur transparan kombinlerinden vazgeçememiş Bianca. Biz Bianca'nın bu kıyafetlerine falan alıştık ama Kim ve Bianca'yı yan yana görmeye alışmak zaman alacak gibi...
İşte Bianca ve Kim ikilisinin samimi anları👇
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Bu ikiliye gelen yorumlara bakalım biraz da:
"Kanye şimdi de çifte randevuya mı çıktı?" Ye'den her şey beklenir...
"Süper. Bu, sektör içindeki desteği ve birliği gösterir." Emin miyiz kardeşim?
"Bu ne?"
"Karısı ve ex karısı yan yana oturuyor: Tam Bir Sinema"
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"Onların bir çeşit rakip olmasını bekliyorsanız şuna ihtiyacınız var - Terapi"
"Kim'in yerinde olsaydım Kanye West ile ilgili hiçbir şeye katılmazdım."
"Kim, Kanye'nin artık onun sorunu olmadığına memnun ahjshashs"
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