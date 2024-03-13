Kim Kardashian ve Bianca Censori, Kanye'nin Konserinde İki Lafın Belini Kırarken Görüntülendi

Magazin dünyasında sıkça konuşulan isimler Kim Kardashian ve Bianca Censori, geçtiğimiz Salı günü Kanye West'in Vultures Dinleme Partisi'nde bir araya geldi. Bu şaşırtan ikilinin Kanye'nin konserinde sohbet edip eğlenmesi şok etkisi yarattı. Detaylar👇