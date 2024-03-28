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Kılıçdaroğlu'nun Gidişini Bilmişti: Bir Durugörü Uzmanından İlginç Seçim Yorumu!

Kılıçdaroğlu'nun Gidişini Bilmişti: Bir Durugörü Uzmanından İlginç Seçim Yorumu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 15:57

X'da bir okültist ve durugörü uzmanı olan Renan Seçkin, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den İstanbul adayı olan Murat Kurum hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

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Yerel seçimler yaklaşırken astrolog ve spiritüellerin tahminleri de gelmeye başladı. X'da bir durugörü uzmanının yorumu ilgi çekti.

Yerel seçimler yaklaşırken astrolog ve spiritüellerin tahminleri de gelmeye başladı. X'da bir durugörü uzmanının yorumu ilgi çekti.

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın ardından Kemal Kılıçdaroğlu görevi Özgür Özel’e devretmişti.

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın ardından Kemal Kılıçdaroğlu görevi Özgür Özel’e devretmişti.

Bu dönemde durugörü uzmanı Kılıçdaroğlu'nu emekli olmuş olarak gördüğünü ve görevi bırakacağı mesajını aldığını söyledi.

Bu dönemde durugörü uzmanı Kılıçdaroğlu'nu emekli olmuş olarak gördüğünü ve görevi bırakacağı mesajını aldığını söyledi.

31 Mart pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerden önce ise İstanbul'da AK Parti'nin adayı Murat Kurum hakkında bir görüntü gördüğünü yazdı.

31 Mart pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerden önce ise İstanbul'da AK Parti'nin adayı Murat Kurum hakkında bir görüntü gördüğünü yazdı.

"Geçen seçimden önce Kılıçdaroğlu'nu emekli olmuş gibi evinde gazete okurken görmüştüm, keyifliydi de" diyen Durugörü uzmanı Renan Seçkin, bir gördüğü bir garip görüntüyü böyle anlattı...

"Geçen seçimden önce Kılıçdaroğlu'nu emekli olmuş gibi evinde gazete okurken görmüştüm, keyifliydi de" diyen Durugörü uzmanı Renan Seçkin, bir gördüğü bir garip görüntüyü böyle anlattı...
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"Şimdi de AKP İstanbul adayını kadınmış gibi görüyorum, mesajı anlamadım."

"Şimdi de AKP İstanbul adayını kadınmış gibi görüyorum, mesajı anlamadım."
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Kullanıcılardan bu görüşe yorumlar geldi.

Kullanıcılardan bu görüşe yorumlar geldi.
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