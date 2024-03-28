Şok İsimler! Astrolog Nuray Sayarı İl İl Yerel Seçimlerde Kazanacak Adayları Açıkladı!
Şok İsimler! Astrolog Nuray Sayarı İl İl Yerel Seçimlerde Kazanacak Adayları Açıkladı!
Kaynak: https://youtu.be/dPOAv_GCi_k?si=nAXVr...
Astrolog Nuray Sayarı, YouTube kanalında 31 Mart yerel seçimlerini yorumladı. Hangi ilde hangi partinin adayı seçimi kazanacak, öngörülerini paylaştı. İşte, ünlü astroloğun seçim öngörüleri...
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31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlere günler kaldı. Seçimlerden önce astrologların yorumları dikkat çekti.
Ünlü astrolog Nuray Sayarı da seçim öngörüsünü paylaşanlardan oldu. YouTube kanalında yayınladığı videoda seçim gününü ve il il hangi aday kazanacak, yorumladı.
Seçim günü çok büyük bir kaos yaşanacağını söyledi ve "Zor bir gün olacak" dedi. Ülkemizde büyük denge değişimleri yaşanacağını söyleyen astroloğun yorumları ise ilginçti.
"O gün Güneş Koç'ta, Ay Yay burcunda ilerliyor olacak. Ve an haritasında Boğa burcu yükselecek" diyen Sayarı, şehirlerde aday olan isimlerin haritalarını incelediğini söyledi. İşte il il hangi aday kazanacak...
Ünlü astrolog yorumlarında, "Beni çok şaşırtan şehirler oldu" dedi: "Refah partisinden Düzce'de Davut Güloğlu şanslı olacak" diyen Sayarı, "AKP adayı Faruk Özlü ile çekişme olacak. Özlü kazanabilir" diye belirtti.
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"Hatay'da, gökyüzü Gökhan Zan'a başkanlık getirmeyecek. AKP'den aday olan Mehmet Öntürk kazanacak."
"Kocaeli'de CHP Atasoy Bilgin kaybedecek. Tahir Büyükak kazanacak. Gaziantep'te ise Fatma Şahin görevine devam edecek."
"Sakarya'da AKP adayı Yusuf Alemdar, Bolu'da ise mevcut başkan Tanju Özcan kazanacak."
"Eskişehir'i Ayşe Ünlüce" kazanacak diyen Sayarı, "Edirne'de ise CHP'den Şükrü Ciravoğlu olacak" dedi.
Ünlü astrolog yorumlarında, Antalya'da CHP adayı Muhittin Böcek'in devam edeceğini söyledi.
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"Bursa'da ise AKP'nin adayı Ali Nur Aktaş kazanacak" diye konuştu.
İstanbul'da radikal bir değişim yaşanacağını söyleyen ünlü astrolog, "Seçimi CHP'den Ekrem İmamoğlu kaybedecek ve AKP adayı Murat Kurum kazanacak" diye açıkladı.
Sayarı, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın görevine devam edeceğini söyledi. AKP adayı Turgut Altıntok ile aralarında çekişmeli bir yarış olacağından bahsetti.
Astroloğun İzmir yorumu ise şaşırtıcıydı. "İzmir'i büyük sürprizler bekliyor" diyen Sayarı, AKP adayı Hamza Dağ'ın büyük oranla liderliği ele alacağını açıkladı.
Seçim sonrası ise çok sancılı geçecek, diyen Sayarı "Büyük bir ekonomik sıkıntı görüyorum ancak 21 Mayıs'ta sonlanacak" dedi.
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