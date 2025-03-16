Kesme Altını Olanlar Bundan Sonra Hangi Yolu İzleyecek?

Kesme altın ile ilgili yapılan düzenleme bireysel yatırımcıların ellerindeki kesme altınlar için net bir yönlendirme içermiyor. Ancak, kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak bu altınlar hurda fiyatı üzerinden satın alınabiliyor. Kesme altınlarda standart eksikliği nedeniyle bazı durumlarda ayar sorunları yaşanabiliyor ve bu da tüketicilerin altınlarını düşük fiyatlarla satmak zorunda kalmasına yol açıyor. Bu durum, yatırımcıların haklarını korumak ve piyasadaki belirsizlikleri gidermek için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

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