onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kesme Altını Olanlar Bundan Sonra Hangi Yolu İzleyecek?

Kesme Altını Olanlar Bundan Sonra Hangi Yolu İzleyecek?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 21:24

Kesme altın ile ilgili yapılan düzenleme bireysel yatırımcıların ellerindeki kesme altınlar için net bir yönlendirme içermiyor. Ancak, kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak bu altınlar hurda fiyatı üzerinden satın alınabiliyor. Kesme altınlarda standart eksikliği nedeniyle bazı durumlarda ayar sorunları yaşanabiliyor ve bu da tüketicilerin altınlarını düşük fiyatlarla satmak zorunda kalmasına yol açıyor. Bu durum, yatırımcıların haklarını korumak ve piyasadaki belirsizlikleri gidermek için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kesme altınla ilgili önemli bir uygulama değişimine gidildi.

Kesme altınla ilgili önemli bir uygulama değişimine gidildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte 'kesme altın' veya 'çekili altın' olarak bilinen ince şerit hâlindeki altınların alım satımına yönelik yeni bir düzenleme getirildi. 

Yeni düzenlemeye göre, kesme altının satışı yalnızca bankalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından yapılabilecek.

Elinde kesme altını olanlar ne yapacak?

Elinde kesme altını olanlar ne yapacak?

Tüketicilerin en büyük korkusu ellerindeki altınların hurdaya dönmüş olma ihtimali. Çünkü şu anki düzenleme ile bu altınların alımı kuyumcuların insiyatifine bırakılmış durumda.

Bakanlık net bir açıklama yapmıyor.

Bakanlık net bir açıklama yapmıyor.

Bakanlıktan tüketicilerin altınlarını ne yapacağına dair net bir açıklama gelmedi. CNN Türk yayınında konuşan Nasri Amcalar, tüketicileri rahatlatacak bir açıklama yaptı. 

Amcalar, 'Bundan sonra vatandaşların yapacağı tek şey altınları getirip çeyrek altın, yarım altın, ata altın, tam altın gibi altınlara dönüştürmektir. Mücevher takı ürünlerine dönüştürebilirler. Aynı şekilde yatırımım devam etsin fazla işçilik ödemeyim diye 22 ayar bilezik de tercih edebilirler.” dedi.

Peki tüketiciler neden kesme altını tercih ediyor?

Peki tüketiciler neden kesme altını tercih ediyor?

Kesme altını tercih edenlerin en önemli argümanı, al-sat farkının yok denecek kadar az olması. Al-sat arasında ortalamada 15 TL’lik bir fark var. Vatandaşlar da yatırım için bunu tercih ediyorlardı. Bankalarda bu durum 'makas farkı' olarak 150-200 TL arasında değişiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın