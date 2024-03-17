Kerem Demirbay'ın Kasımpaşa'ya Harika Bir Gol Atan Mertens Hakkındaki Yorumu Herkesi Güldürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kerem Demirbay'ın Mertens hakkındaki yorumu ise hem muhabirleri hem de ekran başındakileri güldürdü.