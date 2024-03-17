Kerem Demirbay'ın Kasımpaşa'ya Harika Bir Gol Atan Mertens Hakkındaki Yorumu Herkesi Güldürdü
Kerem Demirbay'ın Kasımpaşa'ya Harika Bir Gol Atan Mertens Hakkındaki Yorumu Herkesi Güldürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kerem Demirbay'ın Mertens hakkındaki yorumu ise hem muhabirleri hem de ekran başındakileri güldürdü.
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Yedi gole sahne olan mücadelenin gol perdesini Dries Mertens açtı.
Belçikalı orta saha, ceza sahası dışında harika bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı.
Maç sonunda basının sorularını yanıtlayan Kerem Demirbay, gazetecilerin kendisine "Rizespor maçında uzaktan golleri senden izlemiştik. Mertens de bugün şık bir gol attı. Onun hakkında ne söylemek istersin?" sorusunda "Mertens adamın dibi ya." ifadelerini kullandı.
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