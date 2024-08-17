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Kerem Bürsin'le Melis Sezen'in Başrolde Oynadığı 'Son of a Rich' Filminden Gelen Fotoğraflar Kalbimizi Eritti

Kerem Bürsin'le Melis Sezen'in Başrolde Oynadığı 'Son of a Rich' Filminden Gelen Fotoğraflar Kalbimizi Eritti

Rusya Kerem Bursin film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 01:09

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in rol aldığı 'Son of a Rich' filminden ilk fotoğrafları gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı. Fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelin filmin detaylarına ve sosyal medyada konuşulanlara hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Son of a Rich' filminden ilk görseller geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş özel haberinde filmin başrollerindeki Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in fotoğraflarını paylaştı.

Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Son of a Rich' filminden ilk görseller geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş özel haberinde filmin başrollerindeki Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in fotoğraflarını paylaştı.

Kerem Bürsin'in 'Mete', Melis Sezen'in ise 'Asena' rolünü canlandırdığı filmden paylaşılan günbatımı fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım:

Kerem Bürsin'in 'Mete', Melis Sezen'in ise 'Asena' rolünü canlandırdığı filmden paylaşılan günbatımı fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım:

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Aksiyon ve komedi türündeki 'Son of a Rich' filmi babası, kendisini 16. yüzyıldan kalma bir Osmanlı şehrinde hizmetçi olarak reenkarne olduğuna inandıran zengin bir iş adamının şımarık oğlu Mete'nin hikayesini konu alıyor.

Aksiyon ve komedi türündeki 'Son of a Rich' filmi babası, kendisini 16. yüzyıldan kalma bir Osmanlı şehrinde hizmetçi olarak reenkarne olduğuna inandıran zengin bir iş adamının şımarık oğlu Mete'nin hikayesini konu alıyor.
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Erkan Kolçak Köstendil, Melisa Döngel, Ahmet Mümtaz Taylan, Ecem Özkaya, Cemal Hünal, Evliya Aykan, Güven Kıraç ve Sadi Celil Cengiz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film, 2019 yılı yapımı aynı isimli bir Rus filminden uyarlanıyor.

Erkan Kolçak Köstendil, Melisa Döngel, Ahmet Mümtaz Taylan, Ecem Özkaya, Cemal Hünal, Evliya Aykan, Güven Kıraç ve Sadi Celil Cengiz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film, 2019 yılı yapımı aynı isimli bir Rus filminden uyarlanıyor.

Türkçe ismi yakın zamanda belirlenecek 'Son of a Rich' hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Hikayesi ve oyuncuları sizce de çok dikkat çekici değil mi? Yorumlara buyrun...

Türkçe ismi yakın zamanda belirlenecek 'Son of a Rich' hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Hikayesi ve oyuncuları sizce de çok dikkat çekici değil mi? Yorumlara buyrun...

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