Kerem Bürsin'le Melis Sezen'in Başrolde Oynadığı 'Son of a Rich' Filminden Gelen Fotoğraflar Kalbimizi Eritti

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in rol aldığı 'Son of a Rich' filminden ilk fotoğrafları gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı. Fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelin filmin detaylarına ve sosyal medyada konuşulanlara hep birlikte bakalım.