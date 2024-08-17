İran Filmi Ertelenen Burak Özçivit, Türkiye-Dubai Ortak Yapımı Filmde Rol Alacak
İran Filmi Ertelenen Burak Özçivit, Türkiye-Dubai Ortak Yapımı Filmde Rol Alacak
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Kuruluş Osman dizisinin oyuncusu Burak Özçivit, Türkiye-Dubai ortak yapımı bir filmde rol alacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu filmin detaylarına gelin hep birlikte bakalım.
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Türk dizi ve sinema dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Burak Özçivit yepyeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Türkiye-Dubai ortak yapımı 'Mahmool Makfool' adlı bir filmde rol alacak.
Yönetmen koltuğunda Mısırlı Karim Abouzeid'in oturduğu film, Dubaili üç kadının ünlü bir Türk oyuncuyu görmek ve onunla tanışabilmek için İstanbul'a gelişlerini konu alacak.
Filmde Burak Özçivit'e Engy Wegdan, Khairia Abu Laban ve Nermin Mohsen gibi oyuncular eşlik edecek. Ayrıca Altuntaş'ın haberine göre komedi ve aksiyon karışımı bu filmde Levent Can usta bir tetikçiyi, Melih Özkaya ise Burak Özçivit’in arkadaşı Serkan karakterini canlandıracak.
Kuruluş Osman dizisinin oyuncusu Burak Özçivit, İran'da çekilecek 'Halid Bin Velid' filminde rol alacaktı ancak film ertelenmiş. Siz Özçivit'in Orta Doğu'daki popülerliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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