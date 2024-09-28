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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı Sırtlamaya Devam Ediyor

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı Sırtlamaya Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.09.2024 - 23:14

Milli takımın yıldızı Kerem Aktürkoğu gollerine devam ediyor. Benfica'ya imza attığı günden beri gol makinesine dönüşen yıldız oyuncu Gil Vicente ağlarına (şimdilik) bir gol kaydetti. (25.dakika itibariyle)

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Galatasaray'dan 12 Milyon Euro gibi bir bedelle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızı yeniden parladı.

Galatasaray'dan 12 Milyon Euro gibi bir bedelle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızı yeniden parladı.

Benfica'ya imza attıktan sonra ilk maçında milli takımda hat trick yapan Kerem, Benfica'da da 3 maçta iki gol iki asist yaptı.

Benfica'ya imza attıktan sonra ilk maçında milli takımda hat trick yapan Kerem, Benfica'da da 3 maçta iki gol iki asist yaptı.

Gil Vicente karşısında da ilk 11'de başlayan Kerem, 8.dakikada geri düşen takımını öne geçiren golü attı.

Gil Vicente karşısında da ilk 11'de başlayan Kerem, 8.dakikada geri düşen takımını öne geçiren golü attı.

Bu kez kafa golüyle ağları sarsan Kerem, dört maçta 3 gol 2 asist yaptı.

Bu kez kafa golüyle ağları sarsan Kerem, dört maçta 3 gol 2 asist yaptı.

Kerem'in golü:

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