Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a Derbi Sonrası Kasımpaşa Maçı İçin Eleştiri Geldi
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a Derbi Sonrası Kasımpaşa Maçı İçin Eleştiri Geldi
Son dakika golüyle Kasımpaşa'ya puan veren Galatasaray'a spor yorumcularından eleştiriler geldi. Rehavetin ön planda olduğu yorumlara Erman Toroğlu'ndan da katkı geldi.
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Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Eleştirilerin hedefinde Okan Buruk ve skoru koruyamayan futbolcular vardı.
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Derbinin ardından olası bir Fenerbahçe puan kaybıyla puan farkını artırmayı düşünen Galatasaray'da bu beraberlik şok etkisi yarattı.
Erman Toroğlu maçın ardından yaptığı yorumda derbiye değindi ve Galatasaraylı futbolcuların derbiyi unutamadığını iddia etti.
Toroğlu, "Fenerbahçe'yi yenip lay lay lom oldular. Unutacaksın o maçı, arada bir de Avrupa Kupası oynadılar. Unutmazsan böyle olur." dedi.
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