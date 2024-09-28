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Galatasaray
Osimhen'in Gol Sevinci Yaşadığı Gecede Galatasaray Kasımpaşa'ya Takıldı: 3-3

Osimhen'in Gol Sevinci Yaşadığı Gecede Galatasaray Kasımpaşa'ya Takıldı: 3-3

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.09.2024 - 21:06 Son Güncelleme: 28.09.2024 - 21:21

Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken son dakikada ağır bir darbe aldı. İlk yarıda golcüleriyle gülen Galatasaray son dakikada gelen Kasımpaşa golüne engel olamadı ve maç 3-3 bitti. 3-0'lık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray galibiyet serisine ara verdi.

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Galatasaray 7. hafta maçında evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Gollü maçta sarı kırmızılılar son dakika golüyle yıkıldı.

Galatasaray 7. hafta maçında evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Gollü maçta sarı kırmızılılar son dakika golüyle yıkıldı.

Daha önce attığı iki gol başkasına yazılan Osimhen bu kez gol sevinci yaşadı. İki golle yıldızlaşan Osimhen, daha sonra sakatlanarak maçı yarıda bıraktı.

Daha önce attığı iki gol başkasına yazılan Osimhen bu kez gol sevinci yaşadı. İki golle yıldızlaşan Osimhen, daha sonra sakatlanarak maçı yarıda bıraktı.

Galatasaray'ın diğer golü ise Mauro Icardi'den geldi. Icardi'nin golüyle stat adeta yıkılırken maçın kolay geçmesi beklenirken işler terse döndü.

Galatasaray'ın diğer golü ise Mauro Icardi'den geldi. Icardi'nin golüyle stat adeta yıkılırken maçın kolay geçmesi beklenirken işler terse döndü.

3-0 geriden gelen Kasımpaşa 44'te Fall, 83'te Hajradinovic 90+5'te Costa ile golleri buldu ve maç 3-3 sona erdi.

3-0 geriden gelen Kasımpaşa 44'te Fall, 83'te Hajradinovic 90+5'te Costa ile golleri buldu ve maç 3-3 sona erdi.
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