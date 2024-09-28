Osimhen'in Gol Sevinci Yaşadığı Gecede Galatasaray Kasımpaşa'ya Takıldı: 3-3
Osimhen'in Gol Sevinci Yaşadığı Gecede Galatasaray Kasımpaşa'ya Takıldı: 3-3
Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken son dakikada ağır bir darbe aldı. İlk yarıda golcüleriyle gülen Galatasaray son dakikada gelen Kasımpaşa golüne engel olamadı ve maç 3-3 bitti. 3-0'lık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray galibiyet serisine ara verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray 7. hafta maçında evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Gollü maçta sarı kırmızılılar son dakika golüyle yıkıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce attığı iki gol başkasına yazılan Osimhen bu kez gol sevinci yaşadı. İki golle yıldızlaşan Osimhen, daha sonra sakatlanarak maçı yarıda bıraktı.
Galatasaray'ın diğer golü ise Mauro Icardi'den geldi. Icardi'nin golüyle stat adeta yıkılırken maçın kolay geçmesi beklenirken işler terse döndü.
3-0 geriden gelen Kasımpaşa 44'te Fall, 83'te Hajradinovic 90+5'te Costa ile golleri buldu ve maç 3-3 sona erdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın