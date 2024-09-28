Galatasaray'da Okan Buruk'un Penaltıya İtirazı Olay Oldu
Galatasaray'da Okan Buruk'un Penaltıya İtirazı Olay Oldu
Galatasaray, Kasımpaşa'ya son dakika golüyle puan bırakırken maçta verilene penaltı olay oldu. Okan Buruk da penaltı sonrası maçın hakemine ilginç bir itirazda bulundu.
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3-0'dan Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kalan Galatasaray'da eleştiri okları Okan Buruk'a çevrilmiş durumda. Okan Buruk'un hedefindeki isim ise hakem Oğuzhan Çakır oldu.
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Oğuzhan Çakır'ın kontroller sonrasında verdiği penaltı kararına Okan Buruk'tan sert bir itiraz geldi. Buruk hakem Çakır'a da uyarıda bulundu.
Okan Buruk'un Oğuzhan Çakır'a yönelik sözleri aynı zamanda yayıncı kuruluşun ekranlarına da yansıdı.
Buruk'un görüntülerde "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" dediği görüldü.
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İki kere elle müdahale var, bir penaltı var ama yine tek suçlu hakem. İlk puan kaybıyla tehditler başladı yine
Abartmasak
Sonucu büyütmenin eleştirmenin alemi yok iş kazası olabilir Kimse Galatasaray dan bir Fenerbahçe yaratmaya çalışmasın penaltı penaltıydı ama ilki degil
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