Kendisi İçin Asılan Özür Pankartı ile Poz Veren Doktor Fotoğrafına Yaptığı Yorumla Güldürdü

Sağlıkta şiddete karşı bu hareketin çok güzel bir jest olduğuna vurgu yapan Topçu, 13 yıldır Muş’ta olduğunu belirterek, 'Arada bir böyle münferit olaylar olabiliyor. Geçen hafta muayene sırasında bir hasta ve onun yakınıyla ufak çaplı bir sözlü tartışma yaşamıştım. Sonrasında olay daha fazla büyümedi. Fakat ertesi gün kişiler yaptıklarından dolayı pişman olup gelip benden özür dilediler. Sonrasında da arkamda görmüş olduğunuz pankartı hazırlayarak, aile sağlığı merkezinin bahçe duvarına astılar. Açıkçası sabah gördüğümde çok fazla hoşuma gitmişti. Sağlıkta şiddetin çok fazla olduğu dönemlerden geçtiğimizden ve neredeyse sağlıkta doktorlara, tabiplere veya sağlık çalışanlarına karşı şiddet haberleri duyduğumuz bu dönemlerde bunun çok güzel bir jest olduğunu düşünüyorum.' dedi.