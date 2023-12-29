Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Kendisi İçin Asılan Özür Pankartı ile Poz Veren Doktor Fotoğrafına Yaptığı Yorumla Güldürdü

Kendisi İçin Asılan Özür Pankartı ile Poz Veren Doktor Fotoğrafına Yaptığı Yorumla Güldürdü

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.12.2023 - 12:36

Muş’un Hasköy ilçesinde hasta ve hasta yakını, tartıştıkları doktordan özür dilemek için toplum sağlığı merkezi girişine pankart astılar. Doktor, pankart ile poz verdi. Ardından da sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşımda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Toplum Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak çalışan Dr. Koray Topçu, hasta muayene ettiği esnada hasta ve hasta yakını ile bir tartışma yaşadı.

Toplum Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak çalışan Dr. Koray Topçu, hasta muayene ettiği esnada hasta ve hasta yakını ile bir tartışma yaşadı.

Gerilim, kısa sürede tatlıya bağlandı.

Yaptıkları davranıştan pişmanlık duyan hasta ve hasta yakını, doktorun gönlünü almayı bildi.

Yaptıkları davranıştan pişmanlık duyan hasta ve hasta yakını, doktorun gönlünü almayı bildi.

Hasta ve hasta yakını, Topçu'dan özür diledi.

Doktorla tartışma yaşayan vatandaşlar sağlık merkezinin bahçe duvarına "Dr. Koray Topçu’ya saygısızlık ettik! Özür dileriz. M.A.K.” yazılı pankart astı.

Doktorla tartışma yaşayan vatandaşlar sağlık merkezinin bahçe duvarına "Dr. Koray Topçu’ya saygısızlık ettik! Özür dileriz. M.A.K.” yazılı pankart astı.

Sağlıkta şiddete karşı bu hareketin çok güzel bir jest olduğuna vurgu yapan Topçu, 13 yıldır Muş’ta olduğunu belirterek, 'Arada bir böyle münferit olaylar olabiliyor. Geçen hafta muayene sırasında bir hasta ve onun yakınıyla ufak çaplı bir sözlü tartışma yaşamıştım. Sonrasında olay daha fazla büyümedi. Fakat ertesi gün kişiler yaptıklarından dolayı pişman olup gelip benden özür dilediler. Sonrasında da arkamda görmüş olduğunuz pankartı hazırlayarak, aile sağlığı merkezinin bahçe duvarına astılar. Açıkçası sabah gördüğümde çok fazla hoşuma gitmişti. Sağlıkta şiddetin çok fazla olduğu dönemlerden geçtiğimizden ve neredeyse sağlıkta doktorlara, tabiplere veya sağlık çalışanlarına karşı şiddet haberleri duyduğumuz bu dönemlerde bunun çok güzel bir jest olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Pankartın önünde poz veren doktor, daha sonra sosyal medya hesabından fotoğrafına yaptığı yorumla güldürdü.

Pankartın önünde poz veren doktor, daha sonra sosyal medya hesabından fotoğrafına yaptığı yorumla güldürdü.
twitter.com

Topçu, 'Kasap gibi çıkmayaydım iyiydi 😅' dedi.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
43
31
19
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?