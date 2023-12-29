Kendisi İçin Asılan Özür Pankartı ile Poz Veren Doktor Fotoğrafına Yaptığı Yorumla Güldürdü
Kendisi İçin Asılan Özür Pankartı ile Poz Veren Doktor Fotoğrafına Yaptığı Yorumla Güldürdü
Muş’un Hasköy ilçesinde hasta ve hasta yakını, tartıştıkları doktordan özür dilemek için toplum sağlığı merkezi girişine pankart astılar. Doktor, pankart ile poz verdi. Ardından da sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşımda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Toplum Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak çalışan Dr. Koray Topçu, hasta muayene ettiği esnada hasta ve hasta yakını ile bir tartışma yaşadı.
Yaptıkları davranıştan pişmanlık duyan hasta ve hasta yakını, doktorun gönlünü almayı bildi.
Doktorla tartışma yaşayan vatandaşlar sağlık merkezinin bahçe duvarına "Dr. Koray Topçu’ya saygısızlık ettik! Özür dileriz. M.A.K.” yazılı pankart astı.
Pankartın önünde poz veren doktor, daha sonra sosyal medya hesabından fotoğrafına yaptığı yorumla güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda