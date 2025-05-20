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Kendini Şef Gibi Hissetmek İsteyen Herkesin Yapabileceği Pratik ve Havalı Sunumu Olan Tarifler

etiket Kendini Şef Gibi Hissetmek İsteyen Herkesin Yapabileceği Pratik ve Havalı Sunumu Olan Tarifler

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 20:31

Mutfakta saatlerinizi harcaman havalı sunumlar yapabilirsiniz! Konuklarınızı ve kendinizi lezzetli tabaklarla şaşırtmak istiyorsanız bu liste tam size göre.

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem lezzetli hem sağlıklı hem de estetik yemekler hazırlayabilirsiniz. Gelin, beraber tariflere bakalım!

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1. Çıtır Parmesanlı Kabak Cipsi

1. Çıtır Parmesanlı Kabak Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde lezzetli atıştırmalıkları daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Daha az yağ kullanarak yaptığınız kabak cipsi sofralarınızı estetik gösterecek!

Malzemeler:

  • 1 kabak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

  • tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Kabakları ince halkalar halinde doğrayın. 

  • Zeytinyağı, parmesan, tuz ve karabiberle harmanlayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a dizip 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Yoğurtlu dip sosla servis edin.

2. Avokado Dolgulu Yumurtalar ve Karamelize Elmalı Milföy Dilimleri

2. Avokado Dolgulu Yumurtalar ve Karamelize Elmalı Milföy Dilimleri

Kokuyu hapsetme özelliği ile Philips Çift Hazneli Airfryer misafirleriniz mis kokulu bir eve adım atabilir!

Avokado dolgulu yumurtalar

Malzemeler:

  • 1 avokado

  • 2 küçük yumurta

  • tuz, pul biber

Yapılışı:

  • Avokadoyu baharatlayıp püre haline getirin.

  • Haşladığınız yumurtaların sarılarını çıkarın ve püre haline gelen avokadoları doldurun.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 170°C’de 10 dakika pişirin.

  • Üzerine maydanoz serperek servis edin.

Karamelize elmalı milföy dilimleri

Malzemeler:

  • Milföy hamuru

  • 1 elma

  • tarçın, esmer şeker

  • tereyağı

Yapılışı:

  • Elmaları ince dilimleyin, tarçın ve şekerle karamelize edin. 

  • Milföy üzerine dizip 180°C’de 10-12 dakika pişirin. 

  • Pudra şekeri ile servis edin.

3. Tavuklu Sebzeli Milföy Sepetleri

3. Tavuklu Sebzeli Milföy Sepetleri

Dışı çıtır içi sulu olacak bu tarife bayılacaksınız!

Malzemeler:

  • 2 milföy hamuru

  • haşlanmış tavuk göğsü

  • haşlanmış bezelye, havuç

  • yoğurt

  • tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Milföyleri küçük kaplara yerleştirin. 

  • İç harç için haşlanmış tavukları didikleyin, sebzelerle karıştırın, baharatlayın.

  • Hamurların içine doldurup 190°C’de 10-12 dakika pişirin.

4. Karides Salatası ve Mini Ispanaklı Börek Ruloları

4. Karides Salatası ve Mini Ispanaklı Börek Ruloları

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki yemeği aynı anda yapabilirsiniz. Hem de kokuları birbirine karışmadan!

Karides salatası

Malzemeler:

  • 10 adet jumbo karides

  • yeşillik

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • sarımsak tozu, limon suyu, pul biber

Yapılışı:

  • Karidesleri zeytinyağı ve baharatlarla marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 6-8 dakika pişirin. 

  • Limon dilimleri ve taze otlarla tabağa yerleştirerek şık sunum hazırlayın.

Mini ıspanaklı börek ruloları

Malzemeler:

  • Hazır yufka

  • ıspanak

  • beyaz peynir

  • zeytinyağı

Yapılışı:

  • Ispanak ve peyniri karıştırıp yufkaya sarın, minik rulolar kesin.

  • Üzerine zeytinyağı sürüp 190°C’de 10-12 dakika pişirin.

5. Mini Somon Fileto & Kuşkonmaz

5. Mini Somon Fileto & Kuşkonmaz

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı sistemi ile hangi ürünün kaç dakikada pişmesi gerektiğini görebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 dilim somon

  • 5-6 dal kuşkonmaz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı, dereotu, limon suyu

Yapılışı:

  • Somon ve kuşkonmazı zeytinyağı, limon ve dereotu ile harmanlayın. 

  • 180°C’de 12 dakika pişirin. 

  • Tabağa minimal stil ile dizin.

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6. Peynir Dolgulu Mini Biberler ve Balkabaklı Mus Porsiyonları

6. Peynir Dolgulu Mini Biberler ve Balkabaklı Mus Porsiyonları

Şimdiden afiyet olsun!

Peynir dolgulu mini biberler

Malzemeler:

  • 6 mini kırmızı biber

  • krem peynir

  • ince kıyılmış dereotu

Yapılışı:

  • Biberleri ortadan ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın. 

  • Krem peynirle doldurun, 180°C’de 6-7 dakika pişirin. 

  • Üzerine taze ot serperek sunun.

Balkabaklı mus porsiyonları

Malzemeler:

  • Püre balkabağı

  • labne peyniri

  • bal 

  • tarçın

Yapılışı:

  • Balkabağını haşlayıp püre yapın, labne ve bal ile karıştırın. 

  • Küçük cam kavanozlara koyun, üzerine ceviz serpin ve soğuk servis edin.

7. Kızarmış Keçi Peynirli Salata Topları

7. Kızarmış Keçi Peynirli Salata Topları

Hem sağlıklı hem lezzetli hem de estetik!

Malzemeler:

  • Keçi peyniri

  • galeta unu

  • 1 yumurta

Yapılışı:

  • Keçi peynirini yuvarlayıp top haline getirin. 

  • Yumurtaya ve galeta ununa bulayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 8 dakika pişirin. 

  • Salata içinde sunun.

8. Tatlı Patates Kroket ve Biberiyeli Mini Patates Tabağı

8. Tatlı Patates Kroket ve Biberiyeli Mini Patates Tabağı

Tatlı patates kroket

Malzemeler:

  • 1 büyük tatlı patates

  • tuz, karabiber

  • 1 yumurta

  • galeta unu

Yapılışı:

  • Tatlı patatesi haşlayıp ezin. 

  • Baharatlayın, minik toplar yapın, önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayıp Philips Çift Haznelİ Airfryer'da 190°C’de 10 dakika pişirin.

Biberiye mini patates tabağı

Malzemeler:

  • Bebek patatesleri

  • zeytinyağı

  • biberiye

  • sarımsak tozu

  • tuz

Yapılışı:

  • Patatesleri ikiye bölün, baharatlarla harmanlayın. 

  • 200°C’de 15 dakika pişirin. 

  • Ahşap tabakta sunarak doğal bir görünüm elde edin.

9. Mini Cheesecake Barları

9. Mini Cheesecake Barları

Philips Çift Hazneli Airfryer ile sadece tuzlu değil, tatlılar da yapabilirsin!

Malzemeler:

  • Taban için bisküvi + tereyağı

  • iç harç için labne, yumurta, şeker, vanilin

Yapılışı:

  • Tabanı kalıplara yerleştirin.

  • Cheesecake karışımını üzerine dökün. 

  • 160°C’de 12-15 dakika pişirin. 

  • Üzerine meyve sosu dökerek sunun.

10. Zeytinli Mini Pizza Diskleri ve Çilekli Crumble Kasesi

10. Zeytinli Mini Pizza Diskleri ve Çilekli Crumble Kasesi

Zeytinli mini pizza diskleri

Malzemeler:

  • Hazır tortilla

  • rendelenmiş kaşar

  • domates sos

  • dilimlenmiş zeytin

  • kekik

Yapılışı:

  • Tortillayı bardakla daire şeklinde kesin. 

  • Sos, peynir ve zeytin ekleyin. 180°C’de 6-8 dakika pişirin. 

  • Üzerine taze kekik serpip minik tabaklarda sunun.

Çilekli crumble kasesi

Malzemeler:

  • Taze çilek

  • yulaf ezmesi

  • tereyağı

  • esmer şeker, vanilin

Yapılışı:

  • Çilekleri minik kaplara koyun. 

  • Üzerine crumble karışımını ekleyin. 

  • 180°C’de 10 dakika pişirin. Ilık ve dondurmayla servis edin.

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asklepiospallas
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