Kendini Şef Gibi Hissetmek İsteyen Herkesin Yapabileceği Pratik ve Havalı Sunumu Olan Tarifler
Mutfakta saatlerinizi harcaman havalı sunumlar yapabilirsiniz! Konuklarınızı ve kendinizi lezzetli tabaklarla şaşırtmak istiyorsanız bu liste tam size göre.
Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem lezzetli hem sağlıklı hem de estetik yemekler hazırlayabilirsiniz. Gelin, beraber tariflere bakalım!
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1. Çıtır Parmesanlı Kabak Cipsi
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2. Avokado Dolgulu Yumurtalar ve Karamelize Elmalı Milföy Dilimleri
3. Tavuklu Sebzeli Milföy Sepetleri
4. Karides Salatası ve Mini Ispanaklı Börek Ruloları
5. Mini Somon Fileto & Kuşkonmaz
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6. Peynir Dolgulu Mini Biberler ve Balkabaklı Mus Porsiyonları
7. Kızarmış Keçi Peynirli Salata Topları
8. Tatlı Patates Kroket ve Biberiyeli Mini Patates Tabağı
9. Mini Cheesecake Barları
10. Zeytinli Mini Pizza Diskleri ve Çilekli Crumble Kasesi
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