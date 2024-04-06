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Kendini Romantik Komedide Başrol Gibi Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Kendini Romantik Komedide Başrol Gibi Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 13:01

Bazı anlar vardır ki o anlarda kendimizi bir anda kendi filmimizin başrolü olarak hissederiz. Bu anlarda yürüyüşümüz, saçımızı savuruşumuz bile değişir. Bu şarkıları dinlediğinde tam da o hisleri yaşayacaksın işte!

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1. Natasha Bedingfield - Unwritten

2. Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)

3. Ellie Goulding - Love Me Like You Do

4. Taylor Swift - Blank Space

5. Selena Gomez - Look At Her Now

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6. Amy Macdonald - This Is The Life

7. Lily Allen - Not Fair

8. Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby

9. P!nk - So What

10. Avril Lavigne - Girlfriend

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11. Rihanna - Only Girl (In The World)

12. Elle King - Ex's & Oh's

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