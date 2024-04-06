Kendini Romantik Komedide Başrol Gibi Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Kendini Romantik Komedide Başrol Gibi Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Bazı anlar vardır ki o anlarda kendimizi bir anda kendi filmimizin başrolü olarak hissederiz. Bu anlarda yürüyüşümüz, saçımızı savuruşumuz bile değişir. Bu şarkıları dinlediğinde tam da o hisleri yaşayacaksın işte!
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1. Natasha Bedingfield - Unwritten
2. Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)
3. Ellie Goulding - Love Me Like You Do
4. Taylor Swift - Blank Space
5. Selena Gomez - Look At Her Now
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6. Amy Macdonald - This Is The Life
7. Lily Allen - Not Fair
8. Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby
9. P!nk - So What
10. Avril Lavigne - Girlfriend
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11. Rihanna - Only Girl (In The World)
12. Elle King - Ex's & Oh's
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