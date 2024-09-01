Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kendini Bir Sitcom Dizisinde Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Kendini Bir Sitcom Dizisinde Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 21:36

Hayat bazen kendimizi garip bir yerde bulmamıza sebep olabiliyor. Bu gibi anlarda kendimizi bir durum komedisinde, yani sitcom dizisindeymiş gibi hissetmemiz çok muhtemel. Sen de o anları sıklıkla yaşıyorsan bu liste sana özel!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Empire Of The Sun - Walking On A Dream

2. M83 - Midnight City

3. Taylor Swift - Lover

4. Lily Allen - Everything's Just Wonderful

5. Edison Lighthouse - Love Grows

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Mac Miller - The Spins

7. One Direction - One Way Or Another

8. Vance Joy - Riptide

9. Billy Joel - Uptown Girl

10. Florence + The Machine - Dog Days Are Over

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. The Strokes - The Adults Are Talking

12. Amy Macdonald - This is the Life

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın