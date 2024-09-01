Kendini Bir Sitcom Dizisinde Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Kendini Bir Sitcom Dizisinde Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Hayat bazen kendimizi garip bir yerde bulmamıza sebep olabiliyor. Bu gibi anlarda kendimizi bir durum komedisinde, yani sitcom dizisindeymiş gibi hissetmemiz çok muhtemel. Sen de o anları sıklıkla yaşıyorsan bu liste sana özel!
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1. Empire Of The Sun - Walking On A Dream
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2. M83 - Midnight City
3. Taylor Swift - Lover
4. Lily Allen - Everything's Just Wonderful
5. Edison Lighthouse - Love Grows
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6. Mac Miller - The Spins
7. One Direction - One Way Or Another
8. Vance Joy - Riptide
9. Billy Joel - Uptown Girl
10. Florence + The Machine - Dog Days Are Over
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