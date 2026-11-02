Kendini 3 Milyonun Varisi Diye Tanıttı: Eski Bakanı Bile Kandırmayı Başaran 19 Yaşındaki "Milyoner"

Dorćol semtindeki Dubrovačka Caddesi 7 numarada dükkânı olan terzi Joško Josifović, kumaş getirip kendini '3 milyonun varisi' diye tanıtan genç müşterisine önce inanmadı. O yıllarda otomobil gerçekten varlıklı kişilerin ayrıcalığıydı. Stojanović terziyi arabasıyla Jadransko-Podunavska Bankası'na, bugün Bilim Sarayı olarak bilinen binaya götürdü. Kasa dairesine indi, çekmeceyi açıp içindeki paketlerin büyük bankaların hisseleri olduğunu söyledi.

İyi bir müşteri bulduğuna sevinen terzi ona bir takım elbise dikti. Polis kasayı sonradan aradığında içinden hisse senedi yerine Klasna Lutrija'nın eski piyango biletleri ve sıradan kâğıtlar çıktı.