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Kendini 3 Milyonun Varisi Diye Tanıttı: Eski Bakanı Bile Kandırmayı Başaran 19 Yaşındaki "Milyoner"

Kendini 3 Milyonun Varisi Diye Tanıttı: Eski Bakanı Bile Kandırmayı Başaran 19 Yaşındaki "Milyoner"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 10:35
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Ekim 1926'da Belgrad'da hâkim karşısına çıkan 19 yaşındaki Lazar Stojanović, birkaç ay içinde kahvecilerden bakanlara kadar pek çok kişiyi dolandırdı. 'Milyoner' lakaplı genç adamın en büyük kozu, bir bankanın kasasında sergilediği gösteriydi. Kasada gerçekte ne olduğu ise ancak polis aradığında ortaya çıktı.

İşte detaylar...

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İnanmayan terziyi otomobiliyle bankaya götürüp 74 numaralı kasayı açtı.

İnanmayan terziyi otomobiliyle bankaya götürüp 74 numaralı kasayı açtı.

Dorćol semtindeki Dubrovačka Caddesi 7 numarada dükkânı olan terzi Joško Josifović, kumaş getirip kendini '3 milyonun varisi' diye tanıtan genç müşterisine önce inanmadı. O yıllarda otomobil gerçekten varlıklı kişilerin ayrıcalığıydı. Stojanović terziyi arabasıyla Jadransko-Podunavska Bankası'na, bugün Bilim Sarayı olarak bilinen binaya götürdü. Kasa dairesine indi, çekmeceyi açıp içindeki paketlerin büyük bankaların hisseleri olduğunu söyledi.

İyi bir müşteri bulduğuna sevinen terzi ona bir takım elbise dikti. Polis kasayı sonradan aradığında içinden hisse senedi yerine Klasna Lutrija'nın eski piyango biletleri ve sıradan kâğıtlar çıktı.

Aynı gösteriyle bir garsonun 6 bin dinarı aşan hesabından da kurtuldu.

Aynı gösteriyle bir garsonun 6 bin dinarı aşan hesabından da kurtuldu.

Ruska Kruna meyhanesinin garsonu Jaša Bukanović birikmiş hesabı isteyince Stojanović onu da aynı kasanın önüne götürdü. Bu kez kâğıtların 200 bin dinar değerinde Ulusal Banka kuponu olduğunu söyledi. Genç adamı banka memurlarıyla birlikte gördüğü için garson da ona inandı.

Eski bakan Pavle Denić ise başka bir oyunun hedefi oldu. Stojanović, iki ortağıyla Denić'in Karadžićeva Caddesi'ndeki evinde bir dükkân kiraladı ve 100 bin dinar sermayeli bir şirketin ana ortağı olarak göründü. 1 Mart'a gelindiğinde dükkânda hiç mal yoktu, ortaklar da ortadan kaybolmuştu. Denić beş aylık kira için 36 bin 250 dinarlık dava açtı.

Babası borcunu kapatırken o yeniden borçlanıp memleketine kaçtı.

Babası borcunu kapatırken o yeniden borçlanıp memleketine kaçtı.

En büyük borcu, sekiz ay yanında kalıp yiyip içtiği kahveci Velisav Jevremović'eydi; nakit para ve verdiği yemeklerle borç 30 bin dinar civarına çıktı. Belgrad'a gelen babası 28 bin dinarlık senedi ödedi. Stojanović ise ödeme tamamlanmadan 12 bin dinar daha borçlanıp memleketi Vlasotince'ye gitti. Kahveci bir polis memuruyla oraya giderek onu Belgrad'a geri getirdi.

Belgrad Şehir Mahkemesi, bilinen kadarıyla birkaç ayda yaklaşık 85 bin dinar toplayan Stojanović'i iki davada suçsuz buldu, dört dolandırıcılıktan ise toplam sekiz ay hapse mahkûm etti. O dönem reşit olma yaşı 21 olduğu için yaşının küçük olması cezasını hafifletti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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