Kendini 3 Milyonun Varisi Diye Tanıttı: Eski Bakanı Bile Kandırmayı Başaran 19 Yaşındaki "Milyoner"
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Ekim 1926'da Belgrad'da hâkim karşısına çıkan 19 yaşındaki Lazar Stojanović, birkaç ay içinde kahvecilerden bakanlara kadar pek çok kişiyi dolandırdı. 'Milyoner' lakaplı genç adamın en büyük kozu, bir bankanın kasasında sergilediği gösteriydi. Kasada gerçekte ne olduğu ise ancak polis aradığında ortaya çıktı.
İşte detaylar...
İnanmayan terziyi otomobiliyle bankaya götürüp 74 numaralı kasayı açtı.
Aynı gösteriyle bir garsonun 6 bin dinarı aşan hesabından da kurtuldu.
Babası borcunu kapatırken o yeniden borçlanıp memleketine kaçtı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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