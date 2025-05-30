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Kendine Özel Dansıyla Tahin Pekmez Gibi İkili Oluşturan 10 Şarkı

etiket Kendine Özel Dansıyla Tahin Pekmez Gibi İkili Oluşturan 10 Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 23:47

Popüler olan her şarkının kendine has bir dansının olması kaçınılmaz. Şarkı sahibi ya da hayranların kendilerince yaptığı danslar, şarkılar ile özdeşleşiyor, bazı şarkılara ise 'cuk' oturuyor diyebiliriz.

Peki hangi şarkılar bunlar? Eğer bildiğin danslar varsa yorumlarda belirtmeyi unutma!

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Charli xcx'in "Apple" şarkısını bir hayranı kendi koreografisi ile yeniden paylaştı ve viral oldu.

Jungle'ın "Back On 74" şarkısına şahane bir koreografi hazırlandı. Şarkıyı dinlerken zaten içimiz kıpır kıpır oluyor ama dansını da izlerken yerimizde duramıyoruz!

Pandemi döneminde Doja Cat'in "Hot Pink" albümünün belki de en sevilen şarkısı olan "Say So" klibindeki dans, TikTok'ta resmen ana akım oldu. Hepsini yapamasak da birkaç figürü ezberledik!

Biraz eskilere gidelim! Los Del Rio'nun "Macarena"sı ile bu dansı hangimiz yapmak istemedik ki?

Sahnedeyken bu dansı nasıl yaptığını çooook merak ettiğimiz Michael Jackson ve "Billie Jean" şarkısı... Eskilerden devam!

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Aynanın karşısına geçip bu dansı kaçımız yapmadı ki? Mustafa Sandal, "Aya Benzer" ile efsaneleşmiş bir isim.

Bütün dünyayı etkisi altına alan PSY, "Gangnam Style" ile bir rüzgar gibi esti.

Bir şarkıcıdan öte bir marka olan Madonna, "Vogue" ile halen adından söz ettiren biri.

Yıllaaaaaar geçmesine rağmen Queen B, yani Beyoncé, "Single Ladies" ile her zaman tanınmaya devam edecek. Tabii dansıyla da!

*NSYNC, Justin Timberlake'in ikonikleşmiş sarı saçlarıyla ön plana çıkarken "Bye Bye Bye" da hafızalara kazındı.

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Ma Belle
Ma Belle
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