Kendine Özel Dansıyla Tahin Pekmez Gibi İkili Oluşturan 10 Şarkı

Popüler olan her şarkının kendine has bir dansının olması kaçınılmaz. Şarkı sahibi ya da hayranların kendilerince yaptığı danslar, şarkılar ile özdeşleşiyor, bazı şarkılara ise 'cuk' oturuyor diyebiliriz.

Peki hangi şarkılar bunlar? Eğer bildiğin danslar varsa yorumlarda belirtmeyi unutma!