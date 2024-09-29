Kendine Duyduğun Şefkati Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Kendine Duyduğun Şefkati Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Kişinin kendini sevmesi, kendine şefkat göstermesi, değerli hissetmesi bu hayattaki en önemli şeylerdir..
Bu testte kendine şefkat göstermeni sağlayacak şarkıyı söylüyoruz!
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1. Herkes hayatında bir defa da olsa hata yapmıştır. Sen bu hataları kabul edip kendini affettin mi?
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2. Kendine iyi baktığını düşünüyor musun peki?
3. Biraz da içimize dönelim! Kendinle konuşurken nasıl birisin?
4. Ne sıklıkla aynaya bakıp kendine şefkat gösteriyorsun?
5. Başkalarıyla karşılaştırdığında kendini nasıl hissediyorsun?
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