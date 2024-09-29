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Kendine Duyduğun Şefkati Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Kendine Duyduğun Şefkati Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 18:01

Kişinin kendini sevmesi, kendine şefkat göstermesi, değerli hissetmesi bu hayattaki en önemli şeylerdir..

Bu testte kendine şefkat göstermeni sağlayacak şarkıyı söylüyoruz!

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1. Herkes hayatında bir defa da olsa hata yapmıştır. Sen bu hataları kabul edip kendini affettin mi?

2. Kendine iyi baktığını düşünüyor musun peki?

3. Biraz da içimize dönelim! Kendinle konuşurken nasıl birisin?

4. Ne sıklıkla aynaya bakıp kendine şefkat gösteriyorsun?

5. Başkalarıyla karşılaştırdığında kendini nasıl hissediyorsun?

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6. Gelecek hedeflerin var mı?

7. Zor zamanlarda kendini nasıl motive ediyorsun?

8. Kendine iyi bakmak için ne yaptığını söyleyebilirsin?

Born This Way

Scars To Your Beautiful

Love Myself

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