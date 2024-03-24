Kendilerini Mutlu Eden Küçük Detayları Paylaşarak Hepimizin Yüzünü Güldüren 15 Kişi
Kendilerini Mutlu Eden Küçük Detayları Paylaşarak Hepimizin Yüzünü Güldüren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayat çoğu zaman monoton bir şekilde ilerliyor. Ancak gün içinde yaşadığınız anlarda sizi mutlu edecek küçük detaylar bulabilirsiniz. Bu tarz anlarını paylaşan kişileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Bir yaşımdan beri gözlük kullanıyorum. Babam ara sıra gözlüklerimi alıp ılık suyun altında yıkar, sonra kurulayıp tekrar bana verirdi. Bunu çok hızlı yaptığı için gözlüklerim tekrar taktığında sıcak oluyordu. Bunu üç yaşımdan, vefat ettiği 36 yaşıma kadar yaptı. Ne zaman onu düşünsem, gözlüklerimi ılık suyun altına tutarım."
2. "Okula giderken, bir dükkanın önünde 'okey' işareti yapan plastik köpekbalığını görüyorum. Ona selam veriyorum ve günüm güzelleşiyor."
3. "İşten eve geldiğimde kızım bana doğru koşarken çığlık atıyor. Beni göreceği için bu kadar heyecanlanması dünyadaki en güzel duygu."
4. "Köpeğimi sevmek hissettiğim en güzel duygu."
5. "Kedimin uyurken yüzünü kapatması..."
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6. "Hava nasıl olursa olsun gökyüzüne bakıyorum! Hem geçici hem de kalıcı olanı aynı anda hatırlatıyor."
7. "Sabah çok erken saatlerde köpeğimi gezdiriyorum. Sadece ben ve mutlu küçük arkadaşım etrafta dolaşıyoruz."
8. "Güvercin sesi bana her zaman huzur vermiştir."
9. "Sabah kahvesinin ilk yudumu...O mükemmel an, ruha sıcak bir kucaklaşma hissi verir. Bir fincandaki günlük mutluluk dozum."
10. "Dışarıdaki kuşları izliyorum. Belli ki yaşlanıyorum... Daha önce hiç görmediğim bir türü görmek beni mutlu ediyor."
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11. "Uyandığımda kedim her zaman yanımda oluyor. Bu günümün güzel başlamasına sebep oluyor."
12. "Kızımın 'anne' diyerek kollarıma koşması..."
13. "Küçük kardeşimin gülüşünü duymak bana mutluluk veriyor."
14. "Soğuk ellerimi sıcak suda yıkamak..."
15. "Annemin bana sıkıca sarılması yaşadığım en güzel hislerden."
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