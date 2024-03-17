Kültürleriyle Farklılıklarını Ortaya Koyan Japonların Sahip Olduğu 16 Sıra Dışı Kural

Japon kültürüne göre, düşüren kişiye vermek üzere iyi niyetle alınsa bile, çocuk eşyaları ve gözlük gibi başkalarının düşürdüğü eşyaları almamak gerekir. Bunun yerine eşyaları daha iyi görülebilecek bir noktaya koyarlar.