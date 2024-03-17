Kültürleriyle Farklılıklarını Ortaya Koyan Japonların Sahip Olduğu 16 Sıra Dışı Kural
Kültürleriyle Farklılıklarını Ortaya Koyan Japonların Sahip Olduğu 16 Sıra Dışı Kural
Her milletin kendine has gelenekleri ve belirli alışkanlıkları vardır. Bugün Japonya'nın bize sıra dışı gelen gelenek ve alışkanlıklarına bakacağız!
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1. İnsanların yere düşürdükleri şeyleri almak kesinlikle kabul edilemez bir davranış.
2. Japonya'da kadınlar omzu düşük kıyafetler giymeyi pek tercih etmezler.
3. Japonlar yemek yerken sessizliği hoş karşılaşmazlar.
4. Yemek dışında gürültü yapılmasını saygısızlık olarak görürler.
5. Japonlar vücutlarının durumlarına çok dikkat ederler.
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6. Japonya'da taksi kapılarını kendiniz açıp kapatmazsınız.
7. Japonya'da parfüm kullanımı çok yaygın değildir.
8. Japonya'da bahşiş vermek yaygın değildir.
9. Açık alanda yemek yemek pek yaygın değildir.
10. Japonya'da dövmelerin görünmesi saygısızlık olarak kabul edilir.
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11. Halka açık tuvaletlerde bile ayakkabılarını çıkarırlar.
12. Japonlar tokalaşmak yerine başlarını yere eğerler.
13. Korna çalınması saygısızlık olarak görülür.
14. Karşı cinse ilgilerini açık bir şekilde ifade etmezler.
15. Toplu taşıma araçlarında insanlara genellikle yer verilmediği gibi bu saygısızlık olarak kabul edilmez.
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16. Bir yerleri parmakla işaret etmek kızgınlık ve kabalık göstergesidir.
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