Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kültürleriyle Farklılıklarını Ortaya Koyan Japonların Sahip Olduğu 16 Sıra Dışı Kural

Kültürleriyle Farklılıklarını Ortaya Koyan Japonların Sahip Olduğu 16 Sıra Dışı Kural

Duru
Duru - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 20:01

Her milletin kendine has gelenekleri ve belirli alışkanlıkları vardır. Bugün Japonya'nın bize sıra dışı gelen gelenek ve alışkanlıklarına bakacağız!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İnsanların yere düşürdükleri şeyleri almak kesinlikle kabul edilemez bir davranış.

1. İnsanların yere düşürdükleri şeyleri almak kesinlikle kabul edilemez bir davranış.

Japon kültürüne göre, düşüren kişiye vermek üzere iyi niyetle alınsa bile, çocuk eşyaları ve gözlük gibi başkalarının düşürdüğü eşyaları almamak gerekir. Bunun yerine eşyaları daha iyi görülebilecek bir noktaya koyarlar.

2. Japonya'da kadınlar omzu düşük kıyafetler giymeyi pek tercih etmezler.

2. Japonya'da kadınlar omzu düşük kıyafetler giymeyi pek tercih etmezler.

Japonya'da hava ne kadar sıcak olursa olsun biraz kapalı giyinmek özellikle yetişkin kadınlar arasında yaygındır.

3. Japonlar yemek yerken sessizliği hoş karşılaşmazlar.

3. Japonlar yemek yerken sessizliği hoş karşılaşmazlar.

Japonya 'da genellikle yemek yenilen ortamda gürültü olması tercih edilir. Hatta bunun için ya televizyonlarını açarlar ya da şarkı açarlar.

4. Yemek dışında gürültü yapılmasını saygısızlık olarak görürler.

4. Yemek dışında gürültü yapılmasını saygısızlık olarak görürler.

Toplum içinde telefonla ya da arkadaşlarınızla konuşurken sesinizin tonuna çok dikkatli olmanız gereklidir.

5. Japonlar vücutlarının durumlarına çok dikkat ederler.

5. Japonlar vücutlarının durumlarına çok dikkat ederler.

Japonların yabancılarda en çok fark ettikleri şeylerden biri de duruş bozukluklarıdır. Hatta bu gibi duruş bozukluklarını “kedi sırtı' olarak ifade ederler.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Japonya'da taksi kapılarını kendiniz açıp kapatmazsınız.

6. Japonya'da taksi kapılarını kendiniz açıp kapatmazsınız.

Taksi şoförleri bunu sizin için kendileri yaparlar.

7. Japonya'da parfüm kullanımı çok yaygın değildir.

Japonların kokulara karşı hassasiyeti yüksektir. Hatta ağır kokular sürülmesi saygısızlık olarak bile görülür.

8. Japonya'da bahşiş vermek yaygın değildir.

8. Japonya'da bahşiş vermek yaygın değildir.

Restoran, kafe, taksi ve otel gibi yerlerde bile verilmesi beklenmez. Hatta bahşiş vermeye kalkışılması nezaketsiz bir davranış olarak kabul edilir.

9. Açık alanda yemek yemek pek yaygın değildir.

9. Açık alanda yemek yemek pek yaygın değildir.

Böyle bir yasak olmasa bile dışarıdayken özellikle paketli gıdaları tüketmek hoş karşılanmaz.

10. Japonya'da dövmelerin görünmesi saygısızlık olarak kabul edilir.

10. Japonya'da dövmelerin görünmesi saygısızlık olarak kabul edilir.

Dünyanın çoğu noktasına göre, Japonya dövme konusunda oldukça katıdır ve dövmeli insan sayısı daha azdır. Dövmesi olan insanlar ise okula veya işe giderken genellikle dövmelerini takılar yardımıyla gizlerler ya da kapatıcı sürerler.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Halka açık tuvaletlerde bile ayakkabılarını çıkarırlar.

11. Halka açık tuvaletlerde bile ayakkabılarını çıkarırlar.

Bizde olduğu gibi evlere girerken ayakkabılarını çıkarırlar. Bunun yanında, restoran, otel gibi yerlerde tuvalete girerken giymek için özel terlikleri bulunur.

12. Japonlar tokalaşmak yerine başlarını yere eğerler.

12. Japonlar tokalaşmak yerine başlarını yere eğerler.

Çünkü genel olarak vücutsal temaslardan kaçınırlar.

13. Korna çalınması saygısızlık olarak görülür.

13. Korna çalınması saygısızlık olarak görülür.

Japonlar sabırlı ve kibar olmaya çok önem verirler. Bu yüzden böyle bir davranış hoş karşılanmaz.

14. Karşı cinse ilgilerini açık bir şekilde ifade etmezler.

14. Karşı cinse ilgilerini açık bir şekilde ifade etmezler.

Japon kültüründe günümüzde bile gözle görülür bir cinsiyet ayrımı vardır.

15. Toplu taşıma araçlarında insanlara genellikle yer verilmediği gibi bu saygısızlık olarak kabul edilmez.

15. Toplu taşıma araçlarında insanlara genellikle yer verilmediği gibi bu saygısızlık olarak kabul edilmez.
İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Bir yerleri parmakla işaret etmek kızgınlık ve kabalık göstergesidir.

16. Bir yerleri parmakla işaret etmek kızgınlık ve kabalık göstergesidir.

Bu yüzden Japonlar yer gösterirken bile parmaklarını kullanmaktan kaçınırlar. Bunun yerine tüm ellerini kullanırlar.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?