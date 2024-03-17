Nefret Ettikleri Durumları Paylaşarak Hepimizi Derin Düşüncelere Daldıran 17 Kişi
Nefret Ettikleri Durumları Paylaşarak Hepimizi Derin Düşüncelere Daldıran 17 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen çevremizde olup, bitenlere anlam veremeyiz. Herkesin aynı şeyleri yapması ve bunu normal görmeleri gözümüze batar. İnsanlar, popüler olan ancak nefret ettikleri durumları paylaştı. Sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "İnsanlar restoranda, trende, kulaklıksız video izliyor veya müzik dinliyor. Çok kaba bir davranış ve bu beni sinirlendiriyor."
2. "Sosyal medyada konuşulan dil, günlük hayatımıza da yansımaya başladı. Buna dayanamıyorum."
3. "Hiçbir amacı olmayan videoları izlemek artık çok rahatsız ediyor."
4. "Herkes podcast'e başlayacak kadar eğlenceli olduğunu düşünüyor."
5. "Gereksiz ve abartılı dudak dolgusu."
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6. "Bambaşka insanlara dönüştüren filtreler."
7. "Ev sahibi olmak sıradan bir durumken, şimdi imkansızlaşması..."
8. "Hemen hemen herkesin yaptırdığı jel tırnak..."
9. "Her yerde kameralar var ve bu durum tüm hayatımızı bir performansa dönüştürüyor. İnternette kalacak 'utanç verici' bir şey yapmaktan korkuyoruz."
10. "Influencer'lar kolay para kazanma işini abarttı."
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11. "Haftada kırk saatten fazla çalışıyorum ama yalnız yaşamaya ve tasarruf etmeye gücüm yetmiyor."
12. "Bir insan neden herkesle aynı kaşa sahip olmak ister ki?"
13. "İnsanlar videolarının viral hale gelmesiyle ünlü olacaklarını düşünerek, her şeyin videosunu çekiyorlar."
14. "Saçlarını brokoli şeklinde kestiren Z kuşağı..."
15. "Birçok kişinin bayılarak giydiği plastik terlikten nefret ediyorum."
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16. "Takma kirpikler çok saçma görünüyor. Neden herkes Kardashian'a benzemeye çalışıyor?"
17. "Mom jeans'ler 90'larda da çok hoş değillerdi, şimdi de değiller."
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