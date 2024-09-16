Kendilerine Ait Bir Borsası Olmayan 13 Ülke

Borsa, her ülkenin olmazsa olmazı gibi görünse de dünyada kendine ait borsası olmayan birçok ülke var. Kimi küçük bir ada devleti kimi ise farklı ekonomik önceliklere sahip. Bu yazımızda borsaya ihtiyaç duymayan ya da henüz kuramamış ülkeleri birlikte keşfedeceğiz.