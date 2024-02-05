Kendi Kendine Tribe Girdiğinde Depresifliğine Eşlik Edecek 10 Rap Şarkı
Kendi Kendine Tribe Girdiğinde Depresifliğine Eşlik Edecek 10 Rap Şarkı
Bazı rap şarkıları var ki, her sözünde daha da depresif hissedersin. Hele bir de depresifken dinliyorsan daha da beter hale getirir seni...
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1. No.1 - Dünya Gül Bana (feat. Heja)
2. Rota - İyi Uykular Peder
3. Jako - Tamam
4. Tepki - Lambalar ve Kelebek
5. Yener Çevik - Senden Gizledim
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6. Şanışer & Ayda - Aşk Şarkısı
7. Sagopa Kajmer - Galiba
8. Norm Ender - Depresyon Oteli
9. Diyar Pala - Baba
10. Aspova - Perdeleri Yak (feat. Ahiyan)
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