Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kendi Kendine Tribe Girdiğinde Depresifliğine Eşlik Edecek 10 Rap Şarkı

etiket Kendi Kendine Tribe Girdiğinde Depresifliğine Eşlik Edecek 10 Rap Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 18:46

Bazı rap şarkıları var ki, her sözünde daha da depresif hissedersin. Hele bir de depresifken dinliyorsan daha da beter hale getirir seni...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. No.1 - Dünya Gül Bana (feat. Heja)

2. Rota - İyi Uykular Peder

3. Jako - Tamam

4. Tepki - Lambalar ve Kelebek

5. Yener Çevik - Senden Gizledim

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Şanışer & Ayda - Aşk Şarkısı

7. Sagopa Kajmer - Galiba

8. Norm Ender - Depresyon Oteli

9. Diyar Pala - Baba

10. Aspova - Perdeleri Yak (feat. Ahiyan)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?