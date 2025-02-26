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Kendi Düğün Gününüzde Gizlice Çalmasını Hayal Ettiğiniz 13 Şarkı

etiket Kendi Düğün Gününüzde Gizlice Çalmasını Hayal Ettiğiniz 13 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 23:11

O gün dans pistinde herkes romantik ya da coşkulu anlar yaşarken sizin içinizde bir sır yatıyor: Playlistinize gizlediğiniz şarkılar! Misafirlerin yüzünde şaşkın bakışlar, sizin yüzünüzde sinsi bir gülümseme garantili bu 13 şarkı önerisiyle düğün günü operasyonuna hazır olun! 💿😎

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1. Nil Karaibrahimgil - Pırlanta

2. Don Omar - Dale Don Dale

3. Elmas - Altınlarım Dizi Dizi

4. Babutsa - Yanayım Yanayım

5. Demet Akalın - Çalkala

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6. Fatih Ürek - Hadi Hadi

7. Zerrin Özer - Basit Numaralar

8. Kazım Koyuncu - Ella Ella

9. Yıldız Tilbe - Karpuz Getir Yiyelim

10. Kubat - Halkalı Şeker

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11. Tarık Menguç - Şak Şuka

12. Nadide Sultan - Konyalım

13. Grup Laçin - Bekar Gezelim

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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