Kendi Düğün Gününüzde Gizlice Çalmasını Hayal Ettiğiniz 13 Şarkı
Kendi Düğün Gününüzde Gizlice Çalmasını Hayal Ettiğiniz 13 Şarkı
O gün dans pistinde herkes romantik ya da coşkulu anlar yaşarken sizin içinizde bir sır yatıyor: Playlistinize gizlediğiniz şarkılar! Misafirlerin yüzünde şaşkın bakışlar, sizin yüzünüzde sinsi bir gülümseme garantili bu 13 şarkı önerisiyle düğün günü operasyonuna hazır olun! 💿😎
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Nil Karaibrahimgil - Pırlanta
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Don Omar - Dale Don Dale
3. Elmas - Altınlarım Dizi Dizi
4. Babutsa - Yanayım Yanayım
5. Demet Akalın - Çalkala
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Fatih Ürek - Hadi Hadi
7. Zerrin Özer - Basit Numaralar
8. Kazım Koyuncu - Ella Ella
9. Yıldız Tilbe - Karpuz Getir Yiyelim
10. Kubat - Halkalı Şeker
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Tarık Menguç - Şak Şuka
12. Nadide Sultan - Konyalım
13. Grup Laçin - Bekar Gezelim
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın