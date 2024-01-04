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Kenan Yıldız Attığı Golle Juventus Taraftarlarını Çılgına Çevirdi!

Kenan Yıldız Attığı Golle Juventus Taraftarlarını Çılgına Çevirdi!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 01:51

İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus geriye düştüğü maçı 6-1 kazanmayı başarırken geceye Kenan Yıldız damga vurdu. Oyuna sonradan giren milli oyuncumuz muhteşem bir golle kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

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Oyuna 66. dakikada giren Kenan Yıldız, 75. dakikada golün hazırlayıcısı oldu. Çektiği sert şutu kaleci çelse de Bronn kendi kalesine topu gönderdi.

Oyuna 66. dakikada giren Kenan Yıldız, 75. dakikada golün hazırlayıcısı oldu. Çektiği sert şutu kaleci çelse de Bronn kendi kalesine topu gönderdi.

Juventus forması giyen yıldızımız 88. dakikada ise yeteneğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Juventus forması giyen yıldızımız 88. dakikada ise yeteneğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Sol çaprazdan rakiplerini ipe dizerek çalımlayan Kenan Yıldız sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Oyuna sonradan giren Kenan Yıldız karşılaşmanın yıldızı oldu.

Sol çaprazdan rakiplerini ipe dizerek çalımlayan Kenan Yıldız sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Oyuna sonradan giren Kenan Yıldız karşılaşmanın yıldızı oldu.

Kenan Yıldız'ın muhteşem golü👇

Kenan Yıldız'ın şutunda topun rakibine çarpıp ağlara gittiği anlar👇

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Gözümüzün önünde bir yıldız doğuyor!

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