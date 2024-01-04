Kenan Yıldız Attığı Golle Juventus Taraftarlarını Çılgına Çevirdi!
Kenan Yıldız Attığı Golle Juventus Taraftarlarını Çılgına Çevirdi!
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Oyuna 66. dakikada giren Kenan Yıldız, 75. dakikada golün hazırlayıcısı oldu. Çektiği sert şutu kaleci çelse de Bronn kendi kalesine topu gönderdi.
Juventus forması giyen yıldızımız 88. dakikada ise yeteneğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.
Sol çaprazdan rakiplerini ipe dizerek çalımlayan Kenan Yıldız sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Oyuna sonradan giren Kenan Yıldız karşılaşmanın yıldızı oldu.
Kenan Yıldız'ın muhteşem golü👇
Kenan Yıldız'ın şutunda topun rakibine çarpıp ağlara gittiği anlar👇
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Gözümüzün önünde bir yıldız doğuyor!
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