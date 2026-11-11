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Türkiye Simülasyonuna Sorduk: İlk Buluşmada Hesap Krizi Nasıl Çözülür?

Türkiye Simülasyonuna Sorduk: İlk Buluşmada Hesap Krizi Nasıl Çözülür?

Synthetic Consumer Lab
Synthetic Consumer Lab - Onedio Üyesi
11.11.2026 - 15:32
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“O kız bizim lattemizi içti gitti kardeşim”

“O kız bizim lattemizi içti gitti kardeşim”

Türkiyemiz haftalardır X platformunda başarısız geçen ‘first date’leri konuşuyor. O kız bizim lattemizi içti gitti kardeşim diyen de çok, ilk buluşmada yemediği tavuk döner hesabını paylaşmaktan şikayet eden de.

Biz de sentetik bireylerden oluşturduğumuz Türkiye Simülasyonuna sorduk. İlk buluşmada hesabı kim ödemeli? Mekânı kimin seçtiği cevabı değiştirir mi?  “Bölelim mi?” sorusundan sonra ikinci buluşma olur mu?

Türkiye Simülasyonu’nun iki sakini Can ve Elif’in ilk buluşmasına hoş geldiniz. Garson birazdan hesabı getirecek. :)

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Can’la Elif bir haftadır mesajlaşıyordu.

Can’la Elif bir haftadır mesajlaşıyordu.

First date vakti yaklaşırken Can’ın aklında tek bir soru vardı: Ucuz bir kahve sohbeti mi, 1.500 liralık bir yemek mi, yoksa 5.000 liralık havalı bir mekân mı?

5000 liralık hesap…

5000 liralık hesap…

Can, Insta’da gördüğü story atmalık o havalı mekânın linkini Elif’e attı: “Cumartesi burayı deneyelim mi?” Elif menüyü açıp doğruca tatlılara baktı. “Olur. Ama tatlıyı ben seçerim.”

Can mekânı, Elif tatlıyı seçti. 5.000 liralık hesap geldiğinde gecenin kaderi belli olmak üzereydi.

Mekanı Can seçti. Hesabı da Can mı ödemeli?

Mekanı Can seçti. Hesabı da Can mı ödemeli?

Büyük ihtimalle evet. 5.000 TL’lik restoranı Can önerdiğinde her 10 kişiden 6’sı hesabı Can’dan bekliyor.

Peki o linki bu kez Elif gönderse? Aynı masa, aynı tatlı, aynı 5.000 TL. “Can ödesin” diyenler 10 kişide 3’e iniyor. Çoğunluk artık hesabı bölüşmekten yana.

Mekânı Elif seçerse “Elif ödesin” diyen yok mu?

Mekânı Elif seçerse “Elif ödesin” diyen yok mu?

Neredeyse yok. Elif’in seçtiği 5.000 TL’lik masada bile 100 kişiden yalnızca 2’si hesabı ona bırakıyor.

Kısacası Elif linki atınca hesabın tamamını ona yazan pek yok. Asıl tartışma hesabın nasıl bölüşüleceği: Yarı yarıya mı, herkes kendi yediğini mi?

Peki Can o havalı restoran yerine kahveye çağırsaydı?

Peki Can o havalı restoran yerine kahveye çağırsaydı?

Can’ın aklındaki diğer iki seçeneğe dönelim. Kahvede bile katılımcıların neredeyse yarısı hesabı Can’dan bekliyor. Mekân pahalılaştıkça bu beklenti büyüyor.

Aynı üç teklifi Elif attığında tablo tersine dönüyor: hesap büyüdükçe “Can ödesin” diyenler azalıyor, “herkes kendi yediğini ödesin” diyenler artıyor. En pahalı masada, linki Can attığında “Can ödesin” diyenler, Elif attığındakinin neredeyse iki katı.

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Erkekler first date’te geleneksel! “Erkek öder” kuralını en çok erkekler savunuyor

Erkekler first date’te geleneksel! “Erkek öder” kuralını en çok erkekler savunuyor

Can buluşmadan önce arkadaş grubuna “İlk buluşmada hesabı kim öder?” diye yazsa, en sık alacağı cevap belli: “Sen ödersin kardeşim.”

Erkeklerin yarısı hesabın erkekten çıkması gerektiğini düşünüyor. Kadınlarda bu görüş daha az yaygın; en sık verdikleri cevap “Yarı yarıya ödeyelim.”

Ve o meşhur soru: Bölelim mi?

Ve o meşhur soru: Bölelim mi?

Can hesaba baktı. Kartını hesap cüzdanına koyacakken Elif de çantasından kartını çıkardı. “Bölelim mi?”

Her 10 kadından 8’i, Elif’in yerinde olsa aynı şeyi yapacağını söylüyor. İster 300 TL’lik kahve ister 5.000 TL’lik akşam yemeği olsun, bu oran pek değişmiyor.

Elif’in teklifi hazır. Peki Can “Olur” mu diyecek, “Bu sefer benden” mi?

WhatsApp grubunda “Erkek öder” diyenler hesap gelince çark mı ediyor?

WhatsApp grubunda “Erkek öder” diyenler hesap gelince çark mı ediyor?

Can’ın arkadaş grubundan alacağı cevabı biliyoruz. Ama işin ilginç yanı şu: “İlk buluşmada erkek ödemeli” diyen her 10 erkekten 6’sı, kendisi o masada olsa hesabı bölüşmeyi teklif edeceğini söylüyor.

Bizim masada Elif teklifi çoktan yaptı. Can da “Olur” deyip garsona döndü: “Yarı yarıya alabilir miyiz?”

Hesap gelince cüzdana uzanmak mı, telefona bakmak mı?

Hesap gelince cüzdana uzanmak mı, telefona bakmak mı?

Elif “Bölelim mi?” diye sordu. Peki sadece cüzdanına uzansaydı Can ne anlardı? Bu hareketi gören her 10 kişiden yalnızca 1’i karşı tarafın gerçekten ödemek istediğini düşünüyor. Neredeyse yarısı içinse bu bir nezaket hareketi.

Bir de hesap gelir gelmez telefona dalanlar var. Ayrı bir 1.500 TL’lik restoran senaryosunda karşı taraf hiçbir şey söylemeden hesabın ödenmesini beklediğinde, ikinci buluşmaya sıcak bakan neredeyse kimse kalmadı: 100 kişide 1. Yani hesap geldiğinde telefonunuza bakmayın, tuvalete kaçmayın.

Hesabı böldüler. Peki ikinci buluşma olur mu?

Hesabı böldüler. Peki ikinci buluşma olur mu?

Can’la Elif 5.000 TL’lik hesabı yarı yarıya ödedi. Mekânı Can’ın seçtiği bu senaryoda her dört kişiden biri zaten tam olarak bunu öneriyordu.

1.500 TL’lik restoran senaryosuna dönelim. Karşı taraf “Hesap benden” dediğinde de, “Bölelim mi?” dediğinde de çoğunluk ikinci buluşmaya sıcak bakıyor. Aradaki fark küçük: “Bölelim mi?”den sonra bile dört kişiden üçü yeniden buluşmaya açık.

Can’la Elif restoranın kapısında “Görüşürüz” deyip ayrıldılar. Bakalım “görüşürüz” gerçekten görüşürüz müymüş.

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Aynı buluşma, iki ayrı WhatsApp sohbeti

Aynı buluşma, iki ayrı WhatsApp sohbeti

Pazar sabahı Can arkadaşına “Hesap gelince kartı ilk ben çıkardım” diye anlattı. Elif’in arkadaş grubundaki özet biraz farklıydı: “Tatlıyı ben seçtim, son kaşığı o yedi, hesabı da bölüştük.”

Herkese kendi son ilk buluşmasını da sorduk. Erkeklerin yarısından fazlası “Hesabı ben ödedim” diyor. Kadınlarda “Karşı taraf ödedi” diyenler yalnızca beşte bir; en sık cevap “Bölüştük.”

Bu arada Can’ın “Görüşürüz”ü havada kalmadı. Pazar öğlene doğru Elif’e yazdı: “Haftaya kahve? Bu sefer yeri sen seç.”

Elif de Can da ikinci buluşmaya aslında hesap gelmeden karar vermişti

Elif de Can da ikinci buluşmaya aslında hesap gelmeden karar vermişti

Havalı restoranın tatlı menüsü geldiğinde Elif saate baktı. İki saat geçmişti. Bir haftadır mesajlaştığı Can’la yüz yüze sohbetin bu kadar rahat akacağını düşünmemişti. Can ertesi gün kahve teklif ettiğinde cevabı çoktan hazırdı.

Katılımcılara göre de ilk buluşmanın en önemli unsuru açık ara sohbet. Hesabın nasıl ödendiği ise ilginç bir yerde duruyor: “en önemli” listesinde ikinci sırada, “en önemsiz” listesinde ise açık ara birinci. Yani hesap, ilk buluşmanın en çok bölen konusu.

Peki first date hesap krizi nasıl çözülür?

Peki first date hesap krizi nasıl çözülür?

“Hesap benden” ile “Bölelim mi?” arasında yalnızca 6 puan var. “Bölelim mi?” ile hesabın ödenmesini sessizce beklemek arasında ise 75 puan. Yani asıl farkı ne teklif ettiğiniz değil, bir teklif yapıp yapmadığınız yaratıyor.

Can’la Elif’in 5.000 TL’lik masasında da en işe yarayan cümle iki kelimeydi: “Bölelim mi?”

Türkiye Simülasyonu nedir?

Türkiye Simülasyonu nedir?

Bu araştırma, İstanbul merkezli Synthetic Consumer Lab (SCL) tarafından yapıldı. SCL, saha araştırması yerine tüketicilerin dijital ikizleriyle çalışıyor. Türkiye Simülasyonu da bu dijital ikizlerden oluşan bir nüfus. İçindeki her kişinin profili gerçek bir insana benziyor ama hiçbiri gerçek bir kişinin kaydı değil.

Nasıl çalışıyor? Her sentetik kişi katman katman baştan yaratılıyor. Yaşı, cinsiyeti, eğitimi, medeni durumu ve yaşadığı il gibi bütün bilgileri Synthetic Consumer Lab sentetik örneklemi ile Türkiye’deki demografik dağılıma uygun bir şekilde yaratılıyor. Sonrasında, Synthetic Consumer Lab simülasyon modelleri ile her bir sentetik kişiye bir ses veriliyor, ve her bir ikizin cevabı bireysel bir şekilde kaydediliyor. Bu araştırma için 18–44 yaş arası, bekâr ya da boşanmış 500 kişilik bir panel kuruldu ve aynı kişilere 12 ayrı ‘first date’ sorusu soruldu.

Daha fazla bilgi için: https://synthetic-consumers.com/

Peki siz ilk buluşmada hesabı bölmekten mi yanasınız, davet eden mi ödemeli, yoksa erkekler mi? Haydi ankete :)

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