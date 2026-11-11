Türkiyemiz haftalardır X platformunda başarısız geçen ‘first date’leri konuşuyor. O kız bizim lattemizi içti gitti kardeşim diyen de çok, ilk buluşmada yemediği tavuk döner hesabını paylaşmaktan şikayet eden de.

Biz de sentetik bireylerden oluşturduğumuz Türkiye Simülasyonuna sorduk. İlk buluşmada hesabı kim ödemeli? Mekânı kimin seçtiği cevabı değiştirir mi? “Bölelim mi?” sorusundan sonra ikinci buluşma olur mu?

Türkiye Simülasyonu’nun iki sakini Can ve Elif’in ilk buluşmasına hoş geldiniz. Garson birazdan hesabı getirecek. :)