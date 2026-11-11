Türkiye Simülasyonuna Sorduk: İlk Buluşmada Hesap Krizi Nasıl Çözülür?
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“O kız bizim lattemizi içti gitti kardeşim”
Can’la Elif bir haftadır mesajlaşıyordu.
5000 liralık hesap…
Mekanı Can seçti. Hesabı da Can mı ödemeli?
Mekânı Elif seçerse “Elif ödesin” diyen yok mu?
Peki Can o havalı restoran yerine kahveye çağırsaydı?
Erkekler first date’te geleneksel! “Erkek öder” kuralını en çok erkekler savunuyor
Ve o meşhur soru: Bölelim mi?
WhatsApp grubunda “Erkek öder” diyenler hesap gelince çark mı ediyor?
Hesap gelince cüzdana uzanmak mı, telefona bakmak mı?
Hesabı böldüler. Peki ikinci buluşma olur mu?
Aynı buluşma, iki ayrı WhatsApp sohbeti
Elif de Can da ikinci buluşmaya aslında hesap gelmeden karar vermişti
Peki first date hesap krizi nasıl çözülür?
Türkiye Simülasyonu nedir?
Peki siz ilk buluşmada hesabı bölmekten mi yanasınız, davet eden mi ödemeli, yoksa erkekler mi? Haydi ankete :)
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