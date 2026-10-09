Kenan Doğulu’nun Türkçe Pop’a Kattığı 8 Başyapıt

90’lardan bugüne Türkçe pop konuşulacaksa Kenan Doğulu ismini pas geçmek imkansız gibi bir şey! Yıllardır dilimize pelesenk olan, çalmaya başladığı ilk saniyede bile modumuzu değiştiren o kadar çok şarkısı var ki arasından seçim yapmak imkansız oldu!

Biz yine de başyapıt olarak adlandırdığımız eserlerini aşağıda listeledik! 👇🏻