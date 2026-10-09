Kenan Doğulu’nun Türkçe Pop’a Kattığı 8 Başyapıt
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90’lardan bugüne Türkçe pop konuşulacaksa Kenan Doğulu ismini pas geçmek imkansız gibi bir şey! Yıllardır dilimize pelesenk olan, çalmaya başladığı ilk saniyede bile modumuzu değiştiren o kadar çok şarkısı var ki arasından seçim yapmak imkansız oldu!
Biz yine de başyapıt olarak adlandırdığımız eserlerini aşağıda listeledik! 👇🏻
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1. Belki de şarjın bitti... Ya da biz bittik... Bu şarkıyla bizi bitirdin Kenan!
2. "Olmaz" şarkısını dinlerken kalbi ağrıyan bir tek biz miyiz?
3. Hep hüzünlenecek değiliz. Keyifli şarkıları da var!
4. Doktor bir çare buldu mu bilmiyoruz ama bizim keyiflenmemiz için çarelerimizden biri Kenan Doğulu'nun bu şarkısı!
5. Sevgiliye ve flörte göndermelik şarkısı da var!
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6. Bazen de şakacı! 🤪
7. Akustik şarkılarından "Dön Gel" listede yerini almalıydı.
8. Uzun yolculukların, karışık listelerin, tadımlık şarkıların ilk sırasında: Tutamıyorum Zamanı.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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