article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kenan Doğulu’nun Türkçe Pop’a Kattığı 8 Başyapıt

etiket Kenan Doğulu’nun Türkçe Pop’a Kattığı 8 Başyapıt

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
09.10.2026 - 20:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

90’lardan bugüne Türkçe pop konuşulacaksa Kenan Doğulu ismini pas geçmek imkansız gibi bir şey! Yıllardır dilimize pelesenk olan, çalmaya başladığı ilk saniyede bile modumuzu değiştiren o kadar çok şarkısı var ki arasından seçim yapmak imkansız oldu!

Biz yine de başyapıt olarak adlandırdığımız eserlerini aşağıda listeledik! 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Belki de şarjın bitti... Ya da biz bittik... Bu şarkıyla bizi bitirdin Kenan!

Her ne kadar son yıllarda sosyal medyada bu şarkısı popülerliğini tekrar kazanmış olsa da bizim için yeri ayrı. 2006 yılından bir şarkı olduğuna bakmayın, halen ilk gün dinlediğimiz duygularla dinliyoruz!

2. "Olmaz" şarkısını dinlerken kalbi ağrıyan bir tek biz miyiz?

Kalbi uslu durmayanların, bir çılgınlık yapanların ve aşkı dibine kadar yaşayanların şarkısı. Kenan Doğulu bu sözleri yazarken ne hissediyordu bilmiyoruz ama bize çok şey hissettirdiği kesin!

3. Hep hüzünlenecek değiliz. Keyifli şarkıları da var!

Şans Meleğim'i sadece yaz aylarında dinleyenler bir yana kayabilir mi? Çünkü biz bu şarkıyı Kenan Doğulu'nun konserlerinde dinlemeyi daha çok seviyoruz! Sahnede Doğulu'nun bitmek bilmeyen enerjisine dahil olmak ve şarkılarını hep bir ağızdan söylemek için Kenan Doğulu konserlerine biletini Passo üzerinden hemen almak için buraya tıkla!

4. Doktor bir çare buldu mu bilmiyoruz ama bizim keyiflenmemiz için çarelerimizden biri Kenan Doğulu'nun bu şarkısı!

Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hemen hemen her listede yer alan Doktor şarkısını es geçmek olmazdı. Seçim yapmak çok zor oldu dediğimiz gibi. Doktor, Doğulu'nun derdine çare bulmuştur umarız!

5. Sevgiliye ve flörte göndermelik şarkısı da var!

Kenan Doğulu'nun şarkılarını seçerken herhangi bir filtreden geçirmedik ama sevgiliye ve en özel gördüğümüz insanlara gönderilecek şarkısının olduğunu hatırlatmamız gerek. Kenan Doğulu güzelden anlıyorsa biz de güzel şarkıdan anlarız! 😉

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bazen de şakacı! 🤪

Uzun saçları, deri ceketi, arkasına aldığı kalabalık... Kenan Doğulu zamansız biriydi, o zamanlar çok marjinal geliyordu bize. Şimdi mi? Şimdi de öyle! Dediğimiz gibi, kendisi çok zamansız biri ve bütün eserleri başyapıt niteliğinde.

7. Akustik şarkılarından "Dön Gel" listede yerini almalıydı.

Zamansız biri olduğunu bir önceki maddede dile getirmiştik. Dön Gel klibini izlediniz mi? Gelecekten gelmiş gibi uçan arabalar ve göklere kadar çıkan bina detaylarıyla yine zamansızlığını konuşturdu. Yani zaman her ne olursa olsun sevdiğinin geri dönmesini isteyen biri... Çok anlamlı!

8. Uzun yolculukların, karışık listelerin, tadımlık şarkıların ilk sırasında: Tutamıyorum Zamanı.

Bu şarkısını başka isimler de seslendirmiş olsa da Kenan Doğulu'nun sesinden dinlemek her zaman başka bir keyif veriyor. İnkar eden varsa konserine gidip kendi sesinden bir kez daha dinlesin. Kararı muhakkak değişecektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın