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Kemer Sıkma Dönemi Bitiyor: Parasızlığı Geride Bırakan 4 Burç Belli Oldu

Kemer Sıkma Dönemi Bitiyor: Parasızlığı Geride Bırakan 4 Burç Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 14:17
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Ay sonunu getirmek için hesap kitap yaptığınız, her harcamada iki kez düşündüğünüz günler bazı burçlar için geride kalıyor. 3 Ekim'de başlayan ve kasım ortasına kadar sürecek Venüs retrosu, dört burca yeni kazanç kapıları aralıyor. Astrolog Shay'e göre bu dönemde eski fırsatlar geri dönüyor, yeni gelir kaynakları beliriyor ve emeğinizin değerini gören biri sonunda çıkıyor. İşte cüzdanı yeniden dolmaya başlayacak o burçlar.

Kaynak: YourTango

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Venüs retrosu para meselesinde geçmişe bakmayı öğretiyor

Venüs retrosu para meselesinde geçmişe bakmayı öğretiyor

Venüs, astrolojide yalnızca aşkın değil; paranın, değer görmenin ve keyif aldığımız her şeyin de gezegeni olarak biliniyor. Retro dönemlerinde genellikle yeni başlangıçlar yerine yarım kalan işlere dönmek öneriliyor. Bu kez tablo biraz farklı: Geçmişte kaçırılan bir teklif, unutulan bir proje ya da yıllar önce emek verdiğiniz bir iş bugün kazanca dönüşebilir.

Shay'in yorumuyla bu süreç, daha fazla para kazanmanın yollarını görünür kılmak için her şeyi yüzeye çıkarıyor. Kimine yeni bir gelir kaynağı, kimine eski bir fırsat, kimine de nihayet hak ettiği takdir geliyor. Peki bu şanslı dört burç hangileri?

Terazi: Kaçırdığınız fırsat ikinci kez kapınızı çalıyor

Terazi: Kaçırdığınız fırsat ikinci kez kapınızı çalıyor

Venüs'ün yönettiği burçlardan biri olan Terazi, bu retroyu en yakından hisseden isimlerin başında geliyor. İlk seferde elinizden kaçan fırsatlar şimdi yeniden önünüze çıkıyor. Bu, eskiden çalıştığınız bir müşteri, bir kenara attığınız bir iş fikri ya da o zaman hazır hissetmediğiniz için geri çevirdiğiniz bir teklif olabilir.

Parasızlık dönemini kapatmak için harekete geçme zamanı. Shay, Terazilere ücretlerini gözden geçirmelerini, emeklerine biçtikleri değeri yeniden hesaplamalarını ve yarım bıraktıkları her işin peşine düşmelerini öneriyor. Aklınıza gelen fikri hemen çöpe atmayın; bugün hayal gibi görünen bir plan, birkaç hafta içinde masanıza para olarak dönebilir.

Kova: Emeğinizi gören biri adınızı öne çıkarıyor

Kova: Emeğinizi gören biri adınızı öne çıkarıyor

Uzun süredir dişinizi tırnağınıza takarak çalışıyorsunuz Kova ve bunun karşılığını almaya her zamankinden daha hazırsınız. İyi haber şu ki verdiğiniz emek nihayet meyvesini vermeye başlıyor. Shay'e göre birileri ne kadar çalıştığınızı fark etmiş durumda ve sizi bir pozisyon ya da yeni bir proje için öneriyor.

Bu bir terfi de olabilir, kariyerinizi başka bir yöne taşıyacak yeni bir sorumluluk da. Ancak heyecanla hemen 'evet' demeyin. Görev tanımınızı netleştirin, maaşınızı konuşun ve pazarlık etmekten çekinmeyin. Bordronuz, ortaya koyduğunuz emeğin hakkını vermeli.

İkizler: Eski bir iş arkadaşı sizi hatırlıyor

İkizler: Eski bir iş arkadaşı sizi hatırlıyor

Bir zamanlar birlikte çalıştığınız biri bugünlerde sizi düşünüyor İkizler. Shay, bunun o dönem omuzladığınız iş yükünün nihayet hatırlanması ya da yıllar önce yaşadığınız bir meseleye nokta konması şeklinde karşınıza çıkabileceğini söylüyor.

Biraz gecikmiş olsa da bu kapanış sizi rahatlatacak. Eski kapılar kapandıkça yeni kariyer yolları ve yeni gelir kaynakları önünüzde çok daha kolay açılıyor. Böyle bir şeye ihtiyacınız olduğunu düşünmeseniz bile bu son nokta, daha büyük ve daha kazançlı işlere geçmenizin yolunu temizliyor.

Koç: Para bu kez çevrenizden ve ortaklıklardan geliyor

Koç: Para bu kez çevrenizden ve ortaklıklardan geliyor

Sıra Koç'ta: Parasızlık dönemi sizin için de sona eriyor. Shay'e göre bu dönemde kazancınız insanlar üzerinden, yani çevreniz, tanıdıklarınız ve kuracağınız ortaklıklar aracılığıyla geliyor. Ancak elinizi kolunuzu bağlayıp beklerseniz bu bereket kendiliğinden kapınıza gelmeyecek.

Bugüne kadar para kazanmak için neler yaptığınızı ve doğru ortamlarda bulunup bulunmadığınızı bir kez daha düşünün. Yeni insanlarla tanışmak gözünüzü korkutabilir ama şu an tam da o bağlantıları kurma ve daha stratejik adımlar atma zamanı. Yalnız her teklife koşarken kendinizi fazla yükün altına sokmamaya dikkat edin.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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