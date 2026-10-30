Kemer Sıkma Dönemi Bitiyor: Parasızlığı Geride Bırakan 4 Burç Belli Oldu
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Ay sonunu getirmek için hesap kitap yaptığınız, her harcamada iki kez düşündüğünüz günler bazı burçlar için geride kalıyor. 3 Ekim'de başlayan ve kasım ortasına kadar sürecek Venüs retrosu, dört burca yeni kazanç kapıları aralıyor. Astrolog Shay'e göre bu dönemde eski fırsatlar geri dönüyor, yeni gelir kaynakları beliriyor ve emeğinizin değerini gören biri sonunda çıkıyor. İşte cüzdanı yeniden dolmaya başlayacak o burçlar.
Kaynak: YourTango
Venüs retrosu para meselesinde geçmişe bakmayı öğretiyor
Terazi: Kaçırdığınız fırsat ikinci kez kapınızı çalıyor
Kova: Emeğinizi gören biri adınızı öne çıkarıyor
İkizler: Eski bir iş arkadaşı sizi hatırlıyor
Koç: Para bu kez çevrenizden ve ortaklıklardan geliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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