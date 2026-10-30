Kemer Sıkma Dönemi Bitiyor: Parasızlığı Geride Bırakan 4 Burç Belli Oldu

Venüs, astrolojide yalnızca aşkın değil; paranın, değer görmenin ve keyif aldığımız her şeyin de gezegeni olarak biliniyor. Retro dönemlerinde genellikle yeni başlangıçlar yerine yarım kalan işlere dönmek öneriliyor. Bu kez tablo biraz farklı: Geçmişte kaçırılan bir teklif, unutulan bir proje ya da yıllar önce emek verdiğiniz bir iş bugün kazanca dönüşebilir.

Shay'in yorumuyla bu süreç, daha fazla para kazanmanın yollarını görünür kılmak için her şeyi yüzeye çıkarıyor. Kimine yeni bir gelir kaynağı, kimine eski bir fırsat, kimine de nihayet hak ettiği takdir geliyor. Peki bu şanslı dört burç hangileri?