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Keanu Reeves'in Saçlar Gitti: Yeni Filmi "Outcome" İçin Ünlü Oyuncu İmajını Değiştirdi!

Keanu Reeves'in Saçlar Gitti: Yeni Filmi "Outcome" İçin Ünlü Oyuncu İmajını Değiştirdi!

Sinema film Keanu Reeves
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 17:09

Keanu Reeves, 'Outcome' isimli yeni filmi için uzun saçlarını kestirip imajını değiştirerek hayranlarını şaşırttı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Keanu Reeves bir süredir alışık olduğumuz uzun saçlarını "Outcome" isimli yeni filmi için kestirerek imajını değiştirdi.

Keanu Reeves bir süredir alışık olduğumuz uzun saçlarını "Outcome" isimli yeni filmi için kestirerek imajını değiştirdi.

59 yaşındaki aktör görüntülendiği Outcome setinde yeni imajıyla dikkat çekti.

59 yaşındaki aktör görüntülendiği Outcome setinde yeni imajıyla dikkat çekti.

Jonah Hill’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Reeves kendisinden zorla alınan gizemli bir video klip sonrası geçmişinin karanlık yönleriyle yüzleşmek zorunda kalan bir Hollywood yıldızını canlandırıyor.

Jonah Hill’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Reeves kendisinden zorla alınan gizemli bir video klip sonrası geçmişinin karanlık yönleriyle yüzleşmek zorunda kalan bir Hollywood yıldızını canlandırıyor.

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Film Diaz ve Reeves'in 1996 yapımı "Feeling Minnesota"dan sonra birlikte çalışacakları ikinci proje olacak.

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