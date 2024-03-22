Keanu Reeves'in Saçlar Gitti: Yeni Filmi "Outcome" İçin Ünlü Oyuncu İmajını Değiştirdi!
Keanu Reeves'in Saçlar Gitti: Yeni Filmi "Outcome" İçin Ünlü Oyuncu İmajını Değiştirdi!
Keanu Reeves, 'Outcome' isimli yeni filmi için uzun saçlarını kestirip imajını değiştirerek hayranlarını şaşırttı. Detaylar içerikte. 👇
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Keanu Reeves bir süredir alışık olduğumuz uzun saçlarını "Outcome" isimli yeni filmi için kestirerek imajını değiştirdi.
59 yaşındaki aktör görüntülendiği Outcome setinde yeni imajıyla dikkat çekti.
Jonah Hill’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Reeves kendisinden zorla alınan gizemli bir video klip sonrası geçmişinin karanlık yönleriyle yüzleşmek zorunda kalan bir Hollywood yıldızını canlandırıyor.
Apple Original Films tarafından yapılan açıklamaya göre Cameron Diaz da Reeves ve Hill ile birlikte filmde rol alacak.
Film Diaz ve Reeves'in 1996 yapımı "Feeling Minnesota"dan sonra birlikte çalışacakları ikinci proje olacak.
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