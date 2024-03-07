Cameron Diaz 10 Yıl Sonra Oyunculuğa Geri Dönerek Keanu Reeves ile Başrolü Paylaşacak!
Cameron Diaz 10 Yıl Sonra Oyunculuğa Geri Dönerek Keanu Reeves ile Başrolü Paylaşacak!
2014'te oyunculuğu bıraktığını duyuran Cameron Diaz, Keanu Reeves ile birlikte Apple Originals'ın yeni filmi için kamera karşısına geçiyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jonah Hill yer alıyor. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Apple Original Films tarafından yapılan açıklamaya göre Cameron Diaz kara komedi türündeki "Outcome" filminde Jonah Hill ve Keanu Reeves ile birlikte oynamak üzere son görüşmelerini gerçekleştirdi.
Jonah Hill'in yönetmenliğini üstlendiği filmde Keanu Reeves kendisine gelen gizemli bir video sonrası geçmişinin karanlık yanlarıyla yüzleşmek zorunda kalan Hollywood yıldızı Reef karakterini canlandıracak.
Outcome, Diaz ve Reeves'i eleştirmenler tarafından ağır eleştirilere maruz kalan 1996 yapımı romantik komedi Feeling Minnesota filminden bu yana ilk kez bir araya getirecek.
Diaz, "Maske", "En İyi Arkadaşım Evleniyor", "Ah Mary Vah Mary", "Kötü Öğretmen", "Charlie'nin Melekleri" ve "Shrek" gibi filmlerdeki rolleriyle komedi türünde önemli bir kariyer inşa etti.
Ayrıca "John Malkovich Olmak", "Vanilla Sky" ve "New York Çeteleri" gibi filmlerdeki performansları ile Altın Küre, SAG ve BAFTA ödüllerine aday gösterildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2018'de oyunculuğu bırakıp yazarlık ve girişimciliğe odaklanan Diaz 2014'te "Annie" filminde Bayan Hannigan rolüyle son kez kamera karşısına geçmişti.
Diaz, bu yıl Jamie Foxx ile birlikte "Back in Action" filminde rol alarak 10 yıllık bir aranın ardından sinemaya geri döndüğünü duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda