Kayseri'de Tarihi Kapalı Çarşı'nın Girişindeki Yapay Zekâ Tabelalar Tepki Çekti

Yanıtların büyük kısmı, sorunun tabela kullanmak değil, tasarımın tamamen yapay zekâya bırakılması olduğunda birleşti. Reklam sektöründe çalıştığını söyleyen bir kullanıcı, yapay zekâdan yararlanmakla bütün estetik anlayışını ona teslim etmenin farklı şeyler olduğunu, her yerin aynı plastik görüntüye büründüğünü yazdı. Grafik tasarımcılar da araya girip mesleklerinin tam olarak bu yüzden var olduğunu hatırlattı.

Bazı kullanıcılar ise ayrıma gitti: Pazar tabelasının alışılmış bir esnaf tabelası olduğunu, asıl göze batanın dondurmacının parlak ve aşırı süslü panosu olduğunu savundu. Panoyu nargile tütünü ambalajlarına benzetenler de oldu, tasarımcıya bile bütçe ayırmayan bir işletmenin kalitesini sorgulayanlar da.