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Kayseri'de Tarihi Kapalı Çarşı'nın Girişindeki Yapay Zekâ Tabelalar Tepki Çekti

Kayseri'de Tarihi Kapalı Çarşı'nın Girişindeki Yapay Zekâ Tabelalar Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2026 - 13:07
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Kayseri'nin kent merkezindeki tarihi Kapalı Çarşı, bu kez taş mimarisiyle değil girişindeki tabelalarla gündeme geldi. Bir X kullanıcısının 14 Ekim'de paylaştığı iki fotoğraf, çarşı girişinin hemen yanındaki dükkân cephelerini kaplayan rengârenk panoları gösteriyor. Paylaşımın sahibi, yapay zekâyla hazırlandığını düşündüğü bu panolardan rahatsız olduğunu yazınca yanıtlar kısa sürede tarihi yapıların çevresindeki tabela düzenine dair bir tartışmaya dönüştü.

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Tepkilerin odağında dondurmacının yapay zekâ izlenimi veren panosu var

Tepkilerin odağında dondurmacının yapay zekâ izlenimi veren panosu var

Yanıtların büyük kısmı, sorunun tabela kullanmak değil, tasarımın tamamen yapay zekâya bırakılması olduğunda birleşti. Reklam sektöründe çalıştığını söyleyen bir kullanıcı, yapay zekâdan yararlanmakla bütün estetik anlayışını ona teslim etmenin farklı şeyler olduğunu, her yerin aynı plastik görüntüye büründüğünü yazdı. Grafik tasarımcılar da araya girip mesleklerinin tam olarak bu yüzden var olduğunu hatırlattı.

Bazı kullanıcılar ise ayrıma gitti: Pazar tabelasının alışılmış bir esnaf tabelası olduğunu, asıl göze batanın dondurmacının parlak ve aşırı süslü panosu olduğunu savundu. Panoyu nargile tütünü ambalajlarına benzetenler de oldu, tasarımcıya bile bütçe ayırmayan bir işletmenin kalitesini sorgulayanlar da.

Tartışma, tarihi alanlarda tek tip tabela çağrısını yeniden gündeme taşıdı

Tartışma, tarihi alanlarda tek tip tabela çağrısını yeniden gündeme taşıdı

Tartışmanın ikinci ayağı, tarihi alanlarda tabela standardı meselesi oldu. Pek çok kişi belediyenin tek tip ve tek tonda tabela uygulaması getirmesi gerektiğini yazdı; çarşının arka sokaklarında tek tip tabelaların zaten kullanıldığını, ancak bu girişte uygulanmadığını öne sürenler de oldu. Bazıları ise tarihi yapının korunması gerektiğini hatırlatarak ilgili kurumları etiketledi.

Kayseri Kapalı Çarşı'nın kökleri 15. yüzyıla, II. Bayezid döneminde yaptırılan bedestene uzanıyor. Çarşı 1870'teki büyük yangında neredeyse tamamen harap oldu, ardından taş yapı olarak yeniden inşa edildi ve 1980'lerin sonundaki kapsamlı restorasyonla bugünkü kapalı görünümüne kavuştu.

İstanbul tarafında ise tablo tersine dönmüş durumda. 15 Ekim'de Yeni Şafak'ın haberleştirdiği konseptte, Kapalıçarşı'daki neon ışıklı ve plastik panoların yerini ahşap, ferforje ve taş detaylı sade tabelalar alıyor. Aynı teknolojinin bir şehirde tarihi dokuyu koruma önerisi, diğerinde ise görüntü kirliliğinin parçası olarak konuşulması, tartışmayı daha da büyüttü.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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