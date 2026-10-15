Kayseri'de Tarihi Kapalı Çarşı'nın Girişindeki Yapay Zekâ Tabelalar Tepki Çekti
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Kayseri'nin kent merkezindeki tarihi Kapalı Çarşı, bu kez taş mimarisiyle değil girişindeki tabelalarla gündeme geldi. Bir X kullanıcısının 14 Ekim'de paylaştığı iki fotoğraf, çarşı girişinin hemen yanındaki dükkân cephelerini kaplayan rengârenk panoları gösteriyor. Paylaşımın sahibi, yapay zekâyla hazırlandığını düşündüğü bu panolardan rahatsız olduğunu yazınca yanıtlar kısa sürede tarihi yapıların çevresindeki tabela düzenine dair bir tartışmaya dönüştü.
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Tepkilerin odağında dondurmacının yapay zekâ izlenimi veren panosu var
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Tartışma, tarihi alanlarda tek tip tabela çağrısını yeniden gündeme taşıdı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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