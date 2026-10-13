Kaybolan Altın Küpenizi Telefon Feneri Hilesiyle Bulmanız Mümkün

Rehbere göre aramaya başlamadan önce yapılacak ilk iş sakin kalmak ve küpeyi en son nerede taktığınızı hatırlamak. Panik halinde bakınca gözün önündeki şeyleri bile kaçırmak kolay. O gün attığınız adımları geri sarın, küpeyi çıkardığınız ya da üstünüzü değiştirdiğiniz yerden başlayın.

Ardından evin ışıklarını kapatıp odaları tek tek fenerle tarayın. Telefon feneri iş görür ama dar ve güçlü bir ışık veren LED fener daha iyi sonuç veriyor. Feneri yere çok yakın tutup yavaş yavaş sağa sola sallamak, ışığın küpenin yüzeyine yandan vurmasını sağlıyor. Bu açıda taşlı ya da cilalı parçalar küçük bir ayna gibi parlıyor, köşelerde ve diplerde saklanan metal de kendini belli ediyor.

Yöntemin bir sınırı var: Parıltı veren takılarda daha etkili. Mat yüzeyli altın küpeler ya da halıya gömülmüş parçalar bu şekilde hemen görünmeyebilir. Böyle durumlarda ışığın açısını değiştirerek aramaya devam etmek gerekiyor.