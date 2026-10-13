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Kaybolan Altın Küpenizi Telefon Feneri Hilesiyle Bulmanız Mümkün

Kaybolan Altın Küpenizi Telefon Feneri Hilesiyle Bulmanız Mümkün

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 17:48
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Evde bir küpenin tekini kaybetmek, özellikle de altınsa, insanı saatlerce yerde dolaştırabiliyor. ABD'li mücevher sigortacısı Jewelers Mutual'ın hazırladığı rehberde bu tür kayıplar için işe yarayan bir yöntem öneriliyor: Evin ışıklarını kapatıp her odayı bir fenerle taramak. Yöntemin püf noktası ışığı yere çok yakın tutmak, ardından küçük bir naylon çorap hilesiyle süpürgeden destek almak. Kaynak: Jewelers Mutual

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Işıkları kapatıp feneri yere yakın tutmak küpenin parıltısını ortaya çıkarıyor

Işıkları kapatıp feneri yere yakın tutmak küpenin parıltısını ortaya çıkarıyor

Rehbere göre aramaya başlamadan önce yapılacak ilk iş sakin kalmak ve küpeyi en son nerede taktığınızı hatırlamak. Panik halinde bakınca gözün önündeki şeyleri bile kaçırmak kolay. O gün attığınız adımları geri sarın, küpeyi çıkardığınız ya da üstünüzü değiştirdiğiniz yerden başlayın.

Ardından evin ışıklarını kapatıp odaları tek tek fenerle tarayın. Telefon feneri iş görür ama dar ve güçlü bir ışık veren LED fener daha iyi sonuç veriyor. Feneri yere çok yakın tutup yavaş yavaş sağa sola sallamak, ışığın küpenin yüzeyine yandan vurmasını sağlıyor. Bu açıda taşlı ya da cilalı parçalar küçük bir ayna gibi parlıyor, köşelerde ve diplerde saklanan metal de kendini belli ediyor.

Yöntemin bir sınırı var: Parıltı veren takılarda daha etkili. Mat yüzeyli altın küpeler ya da halıya gömülmüş parçalar bu şekilde hemen görünmeyebilir. Böyle durumlarda ışığın açısını değiştirerek aramaya devam etmek gerekiyor.

Süpürgenin ucuna geçirilen eski bir naylon çorap küpenin içeri kaçmasını engelliyor

Süpürgenin ucuna geçirilen eski bir naylon çorap küpenin içeri kaçmasını engelliyor

Halının üzerinde süpürge kullanmak ilk bakışta riskli görünüyor, çünkü küpe hortuma kaçabilir. Rehberin çözümü basit: Süpürge hortumunun ucuna eski bir naylon çorap geçirin, süpürgeyi çalıştırıp şüpheli bölgeleri tarayın. Küpe çoraba takılıyor, içeri girmiyor.

Süpürgeye başvurmadan önce halıyı elinizle dikkatle yoklamakta fayda var. Küpeler küçük ve sivri olabildiği için lifler arasında saklanabiliyor. Rehber, odaları çıplak elle ve ayakla da taramayı öneriyor. Süpürdüyseniz torbayı ya da filtreyi mutlaka kontrol edin, çünkü kayıp parça orada olabilir.

Elbiselerinizi hafifçe silkelemek, ceplere, çanta diplerine, ayakkabı ve terliklerin içine bakmak da listede yer alıyor.

Sert zeminde süpürülen tozları tek bir yerde toplamak aramayı kolaylaştırıyor

Sert zeminde süpürülen tozları tek bir yerde toplamak aramayı kolaylaştırıyor

Parke ya da fayans gibi sert zeminlerde başka bir yol var: Zemini yavaşça süpürüp bütün tozu ve kırıntıyı tek bir noktada toplamak, sonra o yığını ayıklamak. Küpe çoğu zaman bu tozun içinden çıkıyor.

Aramayı odaya göre planlamak da zaman kazandırıyor. Yatak odasında çarşafları, yastık kılıflarını ve yatak çerçevesinin kenarlarını, oturma odasında koltuk minderlerinin altını, mutfakta tezgah ve buzdolabının altını kontrol edin. Banyoda lavabo ve gider çevresine bakın; küpe gidere düştüyse tesisatçı çağırmak daha güvenli.

Evde çocuk varsa onlardan yardım istemek de akıllıca. Yere daha yakın oldukları için küçük parıltıları çoğu zaman yetişkinlerden önce fark ediyorlar. Evde evcil hayvan varsa ve küpe hala bulunamıyorsa, hayvanın yutmuş olma ihtimaline karşı halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtileri izleyin; şüphe varsa veterinere başvurun.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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