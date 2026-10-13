Kaybolan Altın Küpenizi Telefon Feneri Hilesiyle Bulmanız Mümkün
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Evde bir küpenin tekini kaybetmek, özellikle de altınsa, insanı saatlerce yerde dolaştırabiliyor. ABD'li mücevher sigortacısı Jewelers Mutual'ın hazırladığı rehberde bu tür kayıplar için işe yarayan bir yöntem öneriliyor: Evin ışıklarını kapatıp her odayı bir fenerle taramak. Yöntemin püf noktası ışığı yere çok yakın tutmak, ardından küçük bir naylon çorap hilesiyle süpürgeden destek almak. Kaynak: Jewelers Mutual
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Işıkları kapatıp feneri yere yakın tutmak küpenin parıltısını ortaya çıkarıyor
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Süpürgenin ucuna geçirilen eski bir naylon çorap küpenin içeri kaçmasını engelliyor
Sert zeminde süpürülen tozları tek bir yerde toplamak aramayı kolaylaştırıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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