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Kayalığın Zirvesine İnşa Ettiler: 96 Basamakla Çıkılan Ev Satışa Çıktı

Kayalığın Zirvesine İnşa Ettiler: 96 Basamakla Çıkılan Ev Satışa Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 15:18
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kayalığın zirvesine inşa edilen ve 96 basamakla çıkılan ev satışa çıktı. “Düğün Dernek 2” filminin çekimlerine ev sahipliği yapan ev için 30 milyon TL istendi.

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Emekli olduktan sonra Kemaliye'ye yerleştiler. Yapımı 2 yıl süren 96 basamaklı ev inşa ettiler.

Emekli olduktan sonra Kemaliye'ye yerleştiler. Yapımı 2 yıl süren 96 basamaklı ev inşa ettiler.

İstanbul'un yoğun temposundan kaçan emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çifti, yıllar önce Kemaliye’ye yerleşti. Hayalini gerçekleştirmek isteyen çift, ilçe merkezine tamamen hakim olan dik kayalığa ev yapmak istedi. Modern iş makinelerinin ulaşamadığı bu sarp noktaya kum, çimento, demir ve taş gibi tonlarca yapı malzemesi, ilk etapta insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine kadar taşındı. Ardından kayalık alana teleferik sistemi kuruldu.  İki yıl boyunca süren, büyük bir sabır ve emek gerektiren çalışmaların ardından ev nihayet tamamlandı. Ziyaretçilerin ve ev sahiplerinin bu yapıya ulaşabilmesi için ise kayalığın gövdesine tam 96 basamaklı devasa bir merdiven oyuldu.

30 milyon TL'den satışa çıkarıldı.

30 milyon TL'den satışa çıkarıldı.

Fırat Vadisi'ne ve ilçe yoluna tamamen hakim bir konumda bulunan ev, zamanla kentin simgesi haline geldi. 'Düğün Dernek 2' filmine ev sahipliği yapan yapı, satışa çıkarıldı. Yaz aylarını Kemaliye’nin temiz havasında, kış aylarını ise İstanbul’da geçiren Taştan çifti, emekle inşa ettikleri yapıyı satmaya karar verdi. Resmi olarak satışa sunulan ve ilçenin tanıtımında büyük rol oynayan 96 basamaklı bu kaya ev için belirlenen satış bedeli ise 30 milyon lira oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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