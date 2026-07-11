Kayalığın Zirvesine İnşa Ettiler: 96 Basamakla Çıkılan Ev Satışa Çıktı

İstanbul'un yoğun temposundan kaçan emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çifti, yıllar önce Kemaliye’ye yerleşti. Hayalini gerçekleştirmek isteyen çift, ilçe merkezine tamamen hakim olan dik kayalığa ev yapmak istedi. Modern iş makinelerinin ulaşamadığı bu sarp noktaya kum, çimento, demir ve taş gibi tonlarca yapı malzemesi, ilk etapta insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine kadar taşındı. Ardından kayalık alana teleferik sistemi kuruldu. İki yıl boyunca süren, büyük bir sabır ve emek gerektiren çalışmaların ardından ev nihayet tamamlandı. Ziyaretçilerin ve ev sahiplerinin bu yapıya ulaşabilmesi için ise kayalığın gövdesine tam 96 basamaklı devasa bir merdiven oyuldu.