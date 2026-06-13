Katar - İsviçre Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Katar - İsviçre Maçı Hangi Kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Katar ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Peki Katar - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası B Grubu Katar - İsviçre maçına dair detaylar...