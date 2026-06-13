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Katar - İsviçre Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Katar - İsviçre Maçı Hangi Kanalda?

etiket Katar - İsviçre Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Katar - İsviçre Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 14:37
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Katar ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Peki Katar - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası B Grubu Katar - İsviçre maçına dair detaylar...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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AUS AUS
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TUR TUR
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Katar - İsviçre maçı ne zaman?

Katar - İsviçre maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda oynanacak Katar - İsviçre karşılaşması, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Turnuvanın grup aşamasındaki kritik karşılaşmalardan biri olarak gösterilen mücadelede iki takım da sahaya ilk galibiyetini almak için çıkacak.

Katar - İsviçre maçı saat kaçta?

Katar - İsviçre maçı saat kaçta?

Katar - İsviçre maçı TSİ 22.00’de başlayacak.

San Francisco Bay Area Stadı’nda oynanacak karşılaşmada futbolseverler, B Grubu’ndaki dengeleri etkileyecek mücadeleyi yakından takip edecek.

Katar - İsviçre maçı hangi kanalda?

Katar - İsviçre maçı hangi kanalda?

Katar - İsviçre karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadelede Honduras Futbol Federasyonu’ndan Said Martinez düdük çalacak.

Katar - İsviçre muhtemel 11’ler

Katar - İsviçre muhtemel 11’ler

Katar: Abunada, Aloui, Miguel, Khoukhi, Ahmed, Gaber, Fathy, Laye, Abrudisag, Junior, Afif.

İsviçre: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Manzambi, Ndoye, Vargas, Embolo.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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