Katar - İsviçre Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Katar - İsviçre Maçı Hangi Kanalda?
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Katar ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
Peki Katar - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası B Grubu Katar - İsviçre maçına dair detaylar...
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Gelecek Maçlar
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
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Katar - İsviçre maçı ne zaman?
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Katar - İsviçre maçı saat kaçta?
Katar - İsviçre maçı hangi kanalda?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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