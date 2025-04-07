Kasımpaşa'yı Yenemeyen Beşiktaş'a Taraftarından Tepkiler
Kasımpaşa'yı Yenemeyen Beşiktaş'a Taraftarından Tepkiler
Takımı Ole Gunnar Solskjaer'e emanet ettikten sonra iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, son haftalarda düşüşe geçti. Taraftarlar, sosyal medyada futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleden memnun olmadıklarını ifade eden paylaşımlarda bulundu. Oyuncuların maç seçtiği gündeme geldi.
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Son beş maçta yalnızca bir galibiyet
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Siyah-beyazlı taraftarlar üst üste alınan kötü sonuçlara Kasımpaşa maçının ardından sosyal medyada isyan etti 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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