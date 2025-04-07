Kasımpaşa'yı Yenemeyen Beşiktaş'a Taraftarından Tepkiler

10 Mart'ta Gaziantep FK'ya evinde 2-1 kaybeden Beşiktaş, o tarihten bu yana İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçı dahil olmak üzere çıktığı beş karşılaşmadan yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. Siyah-beyazlılar, ligde Konyaspor'a 1-0 yenilirken Galatasaray'ı 2-1'le geçti, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 yenildi. Türkiye Kupası'nda da Göztepe'ye aynı skorla mağlup oldu.