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Kasımpaşa'yı Yenemeyen Beşiktaş'a Taraftarından Tepkiler

Kasımpaşa'yı Yenemeyen Beşiktaş'a Taraftarından Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 22:59

Takımı Ole Gunnar Solskjaer'e emanet ettikten sonra iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, son haftalarda düşüşe geçti. Taraftarlar, sosyal medyada futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleden memnun olmadıklarını ifade eden paylaşımlarda bulundu. Oyuncuların maç seçtiği gündeme geldi.

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Son beş maçta yalnızca bir galibiyet

Son beş maçta yalnızca bir galibiyet

10 Mart'ta Gaziantep FK'ya evinde 2-1 kaybeden Beşiktaş, o tarihten bu yana İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçı dahil olmak üzere çıktığı beş karşılaşmadan yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. Siyah-beyazlılar, ligde Konyaspor'a 1-0 yenilirken Galatasaray'ı 2-1'le geçti, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 yenildi. Türkiye Kupası'nda da Göztepe'ye aynı skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar üst üste alınan kötü sonuçlara Kasımpaşa maçının ardından sosyal medyada isyan etti 👇

Siyah-beyazlı taraftarlar üst üste alınan kötü sonuçlara Kasımpaşa maçının ardından sosyal medyada isyan etti 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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