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Kasım 2026 Astroloji Takvimi ve Burç Yorumları: Retrolar Bitiyor, Mars ve Jüpiter Aslan'da Buluşuyor!

Kasım 2026 Astroloji Takvimi ve Burç Yorumları: Retrolar Bitiyor, Mars ve Jüpiter Aslan'da Buluşuyor!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 09:50
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Geçmişin kapılarını aralayan Ekim'den sonra Kasım, bize nihayet ileriye bakma izni veriyor. Ayın ortasında önce Merkür, birkaç saat sonra da Venüs ileri harekete dönüyor. Haftalardır askıda kalan konuşmalar, aşk meseleleri ve para planları yeniden hareketleniyor!

Üstelik 9 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı derin bir yeniden doğuşun kapısını açarken, 16 Kasım'da Mars ile Jüpiter Aslan burcunda buluşarak cesarete şans katıyor. Ayın sonunda ise İkizler Dolunayı ve Yay sezonu, ağırlaşan havayı merak ve iyimserlikle dağıtıyor. Frenlerin bırakıldığı, cesaretin ödüllendirildiği Kasım ayının astroloji haritası karşınızda!

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Kasım'ı Şekillendirecek 4 Büyük Olay

Kasım'ı Şekillendirecek 4 Büyük Olay

Retrolar Sona Eriyor: Merkür ve Venüs İleri Dönüyor (13-14 Kasım)

24 Ekim'den beri Akrep burcunda geri giden Merkür, 13 Kasım akşamı ileri harekete dönüyor. 3 Ekim'den beri geri hareket eden Venüs ise 14 Kasım sabahı Terazi burcunda yönünü değiştiriyor. İletişimdeki aksaklıklar azalırken, ilişkilerde ve para konularında netlik geri geliyor.

Gezegenler hemen tam hıza ulaşmıyor. Merkür ay sonuna, Venüs ise Aralık'a kadar geri harekette geçtiği dereceleri yeniden kat ediyor. Bu yüzden büyük kararlarda acele etmemek yine de akıllıca.

Küllerinden Doğuş: Akrep Burcunda Yeni Ay (9 Kasım)

9 Kasım'da Akrep burcunun 17. derecesinde gerçekleşecek Yeni Ay, dönüşüm, yüzleşme ve yeniden doğuş için güçlü bir başlangıç sunuyor. Artık size iyi gelmeyen alışkanlıkları, ilişkileri ya da düşünce kalıplarını geride bırakmak için niyet tutmanın tam zamanı.

Cesarete Şans Katılıyor: Mars-Jüpiter Kavuşumu (16 Kasım)

16 Kasım'da eylemin gezegeni Mars ile şansın gezegeni Jüpiter, Aslan burcunda buluşuyor. Bu kavuşum yaklaşık iki yılda bir yaşanıyor ve büyük hedeflere cesaretle adım atmak isteyenlere güçlü bir enerji sunuyor. Ama dikkat: Jüpiter her şeyi büyüttüğü için aşırı öz güven ve abartıya da kapı aralayabilir.

Sürprizlere Hazır Olun: İkizler Burcunda Dolunay (24 Kasım)

24 Kasım'da İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay, sürprizlerin gezegeni Uranüs'le aynı derecede parlıyor. Beklenmedik haberler, ani fikir değişiklikleri ve aydınlanma anları gündeme gelebilir. Plüton'la kurduğu uyumlu açı ise bu ani değişimlerin kalıcı bir dönüşüme işaret edebileceğini gösteriyor.

Kasım 2026 Astroloji Takvimi: Gün Gün Gökyüzü

Kasım 2026 Astroloji Takvimi: Gün Gün Gökyüzü

  • 4 Kasım – Venüs ile Jüpiter Arasında Uyum: Aşkta ve sosyal hayatta tatlı bir gün. Bir davet, bir buluşma ya da güzel bir sürpriz moralinizi yükseltebilir.

  • 9 Kasım – Akrep Burcunda Yeni Ay: Dönüşüm ve yeniden doğuş için yeni bir döngü başlıyor. Bırakmak istediğiniz ne varsa yazın, yeni niyetlerinizi belirleyin.

  • 10 Kasım – Venüs ile Mars Arasında Uyum: Arzularla duygular aynı dili konuşuyor. Romantizm ve yaratıcılık için ayın en uyumlu günlerinden biri.

  • 13 Kasım – Merkür Akrep Burcunda İleri Harekete Geçiyor: Aksayan yazışmalar, ertelenen görüşmeler ve teknik sorunlar yavaş yavaş çözülmeye başlıyor.

  • 14 Kasım – Venüs Terazi Burcunda İleri Harekete Geçiyor: Aşkta ve parada belirsizlik dönemi kapanıyor. İlişkilerinizde nerede durduğunuzu artık çok daha net göreceksiniz.

  • 16 Kasım – Mars ile Jüpiter Aslan Burcunda Buluşuyor: Ayın en cesur ve en şanslı günü! Yeni bir projeye başlamak, kendinizi göstermek ya da büyük bir adım atmak için güçlü bir enerji.

  • 18-19 Kasım – Güneş'in Jüpiter ve Mars'la Sert Açıları: Aşırı iyimserlik, savurganlık ve ani öfke patlamalarına açık iki gün. Sakin kalın!

  • 22 Kasım – Güneş Yay Burcuna Geçiyor: Derinlikten ufka geçiyoruz. Seyahat, öğrenme ve keşfetme isteği artıyor.

  • 24 Kasım – İkizler Burcunda Dolunay: Uranüs'le buluşan bu Dolunay beklenmedik haberler ve ani farkındalıklar getirebilir. Aynı gün Güneş'in Neptün'le uyumu sezgileri güçlendiriyor.

  • 26 Kasım – Mars Başak Burcuna Geçiyor, Güneş-Uranüs Karşıtlığı: Enerji detaylara, düzene ve çalışmaya yöneliyor. Aynı gün planların son anda değişebileceğini unutmayın.

  • 28 Kasım – Venüs ile Jüpiter Yeniden Uyumlu: Ay başında yeşeren bir fırsat ya da ilişki yeniden gündeme gelebilir.

  • 29 Kasım – Uranüs ile Plüton Arasında Uyum: Uzun süreli, kuşakları etkileyen bir açı. Teknolojide ve toplumsal hayatta köklü değişimlerin altını çiziyor.

  • 30 Kasım – Güneş ile Satürn Arasında Uyum: Ayı sağlam bir zeminde kapatmak için ideal. Uzun vadeli planlar ve kalıcı kararlar için destekleyici bir gün.

Kasım'ın Yol Haritası: Nerede Hızlan, Nerede Dur?

Kasım'ın Yol Haritası: Nerede Hızlan, Nerede Dur?

Retroların bittiği Kasım 2026'da hız yeniden kazanılıyor, ama doğru günleri seçmek hâlâ önemli.

  • Hızlanabileceğiniz Günler (14-17 Kasım ve 28-30 Kasım): Merkür ve Venüs'ün ileri dönüşünün hemen ardından gelen Mars-Jüpiter kavuşumu, ayın ortasını yeni başlangıçlar için en verimli dönem yapıyor. Ayın son günlerinde ise Venüs-Jüpiter ve Güneş-Satürn uyumları uzun vadeli planlara destek veriyor.

  • Frene Basmanız Gereken Günler (18-19 Kasım ve 26 Kasım): Güneş'in önce Jüpiter'le sonra Mars'la sert açı kurduğu günler, abartılı vaatlere ve ani tartışmalara açık. 26 Kasım'daki Güneş-Uranüs karşıtlığı ise sürprizler ve ani plan değişiklikleri getirebilir.

Bu Ay Neyi Ertelemeli?

Venüs ileri dönse de geri harekette geçtiği dereceleri ancak Aralık'ta tamamlayacak. Bu yüzden büyük bir estetik değişiklik ya da pahalı lüks harcamalar için birkaç hafta daha beklemek iyi olabilir. Merkür'ün etkisi de ay sonuna doğru tamamen geçiyor; önemli sözleşmeleri mümkünse son haftaya bırakın.

Kasım 2026 Burç Yorumları: Bu Ay Sizi Neler Bekliyor?

Kasım 2026 Burç Yorumları: Bu Ay Sizi Neler Bekliyor?
  • Koç

Yönetici gezegenin Mars, 16 Kasım'da aşk ve yaratıcılık evinde Jüpiter'le buluşuyor. Flört, eğlence ve kendini ifade etme konusunda yılın en şanslı günlerinden birini yaşayabilirsin! Akrep Yeni Ayı ortak paralar ve krediler evinde doğuyor; bir borcu kapatmak ya da ortak bir yatırım planlamak için uygun bir başlangıç. Venüs'ün ilişkiler evinde ileri dönmesiyle partnerinle aranızdaki belirsizlikler netleşiyor. 26 Kasım'dan itibaren Mars'ın Başak'a geçmesiyle iş temponu artıyor.

  • Boğa

Yönetici gezegenin Venüs 14 Kasım'da ileri dönüyor ve günlük düzenin, işin ve sağlığınla ilgili ertelediğin kararlar yeniden hız kazanıyor. 9 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı ilişkiler evinde doğuyor; yeni bir ilişki, bir iş ortaklığı ya da önemli bir anlaşma kapıda olabilir. Mars-Jüpiter kavuşumu ev ve aile evinde; taşınma, ev alma ya da evde büyük bir değişiklik için güçlü bir enerji. 24 Kasım'daki İkizler Dolunayı ise kazançlarınla ilgili beklenmedik bir haber getirebilir.

  • İkizler

24 Kasım'daki Dolunay tam senin burcunda ve sürprizlerin gezegeni Uranüs'le buluşuyor! Kendinle ilgili ani bir farkındalık, imajında bir değişiklik ya da hayatına dair cesur bir karar gündeme gelebilir. Akrep Yeni Ayı çalışma düzenini yeniden kurman için bir fırsat sunuyor. Mars-Jüpiter kavuşumu iletişim evinde; önemli bir görüşme, bir eğitim ya da kısa bir yolculuk şans getirebilir. 28 Kasım'daki Venüs-Jüpiter uyumu ise aşk hayatına tatlı bir dokunuş yapıyor.

  • Yengeç

Akrep Yeni Ayı aşk, yaratıcılık ve keyif evinde doğuyor! Yeni bir romantik başlangıç, bir hobi ya da seni mutlu eden bir proje için 9 Kasım'dan sonrası çok verimli. Mars-Jüpiter kavuşumu para evinde gerçekleşiyor; yeni bir gelir kapısı ya da kazancını artıracak bir fırsat doğabilir. Venüs'ün ev ve aile evinde ileri dönmesiyle evdeki gerginlikler yumuşuyor. İkizler Dolunayı ise perde arkasında taşıdığın yükleri bırakman için sana sessiz bir çağrı yapıyor.

  • Aslan

Gökyüzünün yıldızı bu ay sensin! 16 Kasım'da Mars ile Jüpiter tam senin burcunda buluşuyor. Enerjin, cesaretin ve öz güvenin zirvede; kendini göstermek, büyük bir hedefe adım atmak ya da yeni bir dönemi başlatmak için şans açıkça senden yana. Akrep Yeni Ayı ev ve aile evinde yeni bir düzen kurma fırsatı sunuyor. Venüs'ün iletişim evinde ileri dönmesiyle yarım kalan konuşmalar tamamlanıyor. İkizler Dolunayı ise arkadaş çevrende sürpriz gelişmelere işaret ediyor.

  • Başak

Yönetici gezegenin Merkür 13 Kasım'da iletişim evinde ileri dönüyor; aksayan yazışmalar, kardeşlerle ilgili meseleler ve ertelenen görüşmeler yoluna giriyor. Akrep Yeni Ayı da aynı evde doğduğu için yeni bir eğitime başlamak ya da önemli bir sözleşme imzalamak için ayın ikinci yarısı çok verimli. 26 Kasım'da Mars burcuna geçiyor ve enerjin yeniden yükseliyor! İkizler Dolunayı ise kariyerinde emeklerinin görünür olacağı bir dönüm noktasına işaret ediyor.

  • Terazi

Yönetici gezegenin Venüs 14 Kasım'da tam senin burcunda ileri dönüyor! Kendinle ilgili sorguladığın konular netleşiyor, öz güvenin yeniden yerine oturuyor. Akrep Yeni Ayı para evinde doğuyor; bütçeni yeniden planlamak ve yeni bir gelir hedefi koymak için harika bir zaman. Mars-Jüpiter kavuşumu arkadaşlık ve hedefler evinde; bir ekip ya da topluluk sayesinde önemli bir fırsat yakalayabilirsin. İkizler Dolunayı ise yurt dışı, eğitim ya da seyahatle ilgili sürpriz bir haber getirebilir.

  • Akrep

9 Kasım'daki Yeni Ay tam senin burcunda! Kişisel hedeflerini belirlemek, imajını yenilemek ve hayatında yeni bir sayfa açmak için yılın en güçlü tarihlerinden biri. 13 Kasım'da Merkür burcunda ileri dönüyor; söylemek isteyip de söyleyemediklerin artık daha kolay dile gelecek. Mars-Jüpiter kavuşumu kariyer evinde; terfi, yeni bir pozisyon ya da önemli bir teklif kapıda olabilir. İkizler Dolunayı ise ortak paralar ve mahremiyet konularında netlik getiriyor.

  • Yay

22 Kasım'da Güneş burcuna geçiyor ve doğum günü dönemin başlıyor! Yönetici gezegenin Jüpiter, uzak yolculuklar ve eğitim evinde Mars'la buluşuyor; yurt dışı planları, yeni bir eğitim ya da hukuki bir konu şanslı bir şekilde ilerleyebilir. Akrep Yeni Ayı perde arkasında sessiz bir arınma sunuyor. 24 Kasım'daki İkizler Dolunayı ise ilişkiler evinde; bir bağlılık kararı ya da ilişkinde sürpriz bir gelişme gündeme gelebilir.

  • Oğlak

Akrep Yeni Ayı arkadaşlıklar ve hedefler evinde doğuyor; yeni bir topluluk, bir ekip ya da ortak bir proje seni heyecanlandıracak. Venüs'ün kariyer evinde ileri dönmesiyle iş hayatında askıda kalan konular çözülmeye başlıyor. Mars-Jüpiter kavuşumu ortak kaynaklar evinde; bir yatırım, kredi ya da ortak para meselesinde şanslı bir gelişme yaşanabilir. 30 Kasım'da yönetici gezegenin Satürn'ün Güneş'ten destek alması ayı sağlam bir zeminde kapatmanı sağlıyor.

  • Kova

Akrep Yeni Ayı kariyer evinde doğuyor! Yeni bir pozisyon, önemli bir teklif ya da iş hayatında görünürlüğünü artıracak bir fırsat kapıda. Mars-Jüpiter kavuşumu ilişkiler evinde; aşkta ya da iş ortaklıklarında cesur bir adım atmak için güçlü bir enerji. 24 Kasım'daki İkizler Dolunayı aşk ve yaratıcılık evinde, yönetici gezegenin Uranüs'le buluşuyor; aşkta sürprizlere hazır ol! 29 Kasım'daki Uranüs-Plüton uyumu ise içindeki dönüşümü hızlandırıyor.

  • Balık

Akrep Yeni Ayı uzak yolculuklar, eğitim ve inanç evinde doğuyor; yeni bir kursa başlamak, bir seyahat planlamak ya da hayata bakışını genişletmek için harika bir zaman. Merkür'ün aynı evde ileri dönmesiyle seyahat planlarındaki aksaklıklar da çözülüyor. Mars-Jüpiter kavuşumu çalışma ve sağlık evinde; iş yerinde bir fırsat ya da enerjini toparlayacak yeni bir düzen için şanslı bir dönem. İkizler Dolunayı ise ev ve ailede önemli bir kararı netleştirecek. 24 Kasım'da yönetici gezegenin Neptün'ün Güneş'le uyumu kariyerinde sezgilerini güçlendiriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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