Kasım 2026 Astroloji Takvimi ve Burç Yorumları: Retrolar Bitiyor, Mars ve Jüpiter Aslan'da Buluşuyor!

Koç

Yönetici gezegenin Mars, 16 Kasım'da aşk ve yaratıcılık evinde Jüpiter'le buluşuyor. Flört, eğlence ve kendini ifade etme konusunda yılın en şanslı günlerinden birini yaşayabilirsin! Akrep Yeni Ayı ortak paralar ve krediler evinde doğuyor; bir borcu kapatmak ya da ortak bir yatırım planlamak için uygun bir başlangıç. Venüs'ün ilişkiler evinde ileri dönmesiyle partnerinle aranızdaki belirsizlikler netleşiyor. 26 Kasım'dan itibaren Mars'ın Başak'a geçmesiyle iş temponu artıyor.

Boğa

Yönetici gezegenin Venüs 14 Kasım'da ileri dönüyor ve günlük düzenin, işin ve sağlığınla ilgili ertelediğin kararlar yeniden hız kazanıyor. 9 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı ilişkiler evinde doğuyor; yeni bir ilişki, bir iş ortaklığı ya da önemli bir anlaşma kapıda olabilir. Mars-Jüpiter kavuşumu ev ve aile evinde; taşınma, ev alma ya da evde büyük bir değişiklik için güçlü bir enerji. 24 Kasım'daki İkizler Dolunayı ise kazançlarınla ilgili beklenmedik bir haber getirebilir.

İkizler

24 Kasım'daki Dolunay tam senin burcunda ve sürprizlerin gezegeni Uranüs'le buluşuyor! Kendinle ilgili ani bir farkındalık, imajında bir değişiklik ya da hayatına dair cesur bir karar gündeme gelebilir. Akrep Yeni Ayı çalışma düzenini yeniden kurman için bir fırsat sunuyor. Mars-Jüpiter kavuşumu iletişim evinde; önemli bir görüşme, bir eğitim ya da kısa bir yolculuk şans getirebilir. 28 Kasım'daki Venüs-Jüpiter uyumu ise aşk hayatına tatlı bir dokunuş yapıyor.

Yengeç

Akrep Yeni Ayı aşk, yaratıcılık ve keyif evinde doğuyor! Yeni bir romantik başlangıç, bir hobi ya da seni mutlu eden bir proje için 9 Kasım'dan sonrası çok verimli. Mars-Jüpiter kavuşumu para evinde gerçekleşiyor; yeni bir gelir kapısı ya da kazancını artıracak bir fırsat doğabilir. Venüs'ün ev ve aile evinde ileri dönmesiyle evdeki gerginlikler yumuşuyor. İkizler Dolunayı ise perde arkasında taşıdığın yükleri bırakman için sana sessiz bir çağrı yapıyor.

Aslan

Gökyüzünün yıldızı bu ay sensin! 16 Kasım'da Mars ile Jüpiter tam senin burcunda buluşuyor. Enerjin, cesaretin ve öz güvenin zirvede; kendini göstermek, büyük bir hedefe adım atmak ya da yeni bir dönemi başlatmak için şans açıkça senden yana. Akrep Yeni Ayı ev ve aile evinde yeni bir düzen kurma fırsatı sunuyor. Venüs'ün iletişim evinde ileri dönmesiyle yarım kalan konuşmalar tamamlanıyor. İkizler Dolunayı ise arkadaş çevrende sürpriz gelişmelere işaret ediyor.

Başak

Yönetici gezegenin Merkür 13 Kasım'da iletişim evinde ileri dönüyor; aksayan yazışmalar, kardeşlerle ilgili meseleler ve ertelenen görüşmeler yoluna giriyor. Akrep Yeni Ayı da aynı evde doğduğu için yeni bir eğitime başlamak ya da önemli bir sözleşme imzalamak için ayın ikinci yarısı çok verimli. 26 Kasım'da Mars burcuna geçiyor ve enerjin yeniden yükseliyor! İkizler Dolunayı ise kariyerinde emeklerinin görünür olacağı bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Terazi

Yönetici gezegenin Venüs 14 Kasım'da tam senin burcunda ileri dönüyor! Kendinle ilgili sorguladığın konular netleşiyor, öz güvenin yeniden yerine oturuyor. Akrep Yeni Ayı para evinde doğuyor; bütçeni yeniden planlamak ve yeni bir gelir hedefi koymak için harika bir zaman. Mars-Jüpiter kavuşumu arkadaşlık ve hedefler evinde; bir ekip ya da topluluk sayesinde önemli bir fırsat yakalayabilirsin. İkizler Dolunayı ise yurt dışı, eğitim ya da seyahatle ilgili sürpriz bir haber getirebilir.

Akrep

9 Kasım'daki Yeni Ay tam senin burcunda! Kişisel hedeflerini belirlemek, imajını yenilemek ve hayatında yeni bir sayfa açmak için yılın en güçlü tarihlerinden biri. 13 Kasım'da Merkür burcunda ileri dönüyor; söylemek isteyip de söyleyemediklerin artık daha kolay dile gelecek. Mars-Jüpiter kavuşumu kariyer evinde; terfi, yeni bir pozisyon ya da önemli bir teklif kapıda olabilir. İkizler Dolunayı ise ortak paralar ve mahremiyet konularında netlik getiriyor.

Yay

22 Kasım'da Güneş burcuna geçiyor ve doğum günü dönemin başlıyor! Yönetici gezegenin Jüpiter, uzak yolculuklar ve eğitim evinde Mars'la buluşuyor; yurt dışı planları, yeni bir eğitim ya da hukuki bir konu şanslı bir şekilde ilerleyebilir. Akrep Yeni Ayı perde arkasında sessiz bir arınma sunuyor. 24 Kasım'daki İkizler Dolunayı ise ilişkiler evinde; bir bağlılık kararı ya da ilişkinde sürpriz bir gelişme gündeme gelebilir.

Oğlak

Akrep Yeni Ayı arkadaşlıklar ve hedefler evinde doğuyor; yeni bir topluluk, bir ekip ya da ortak bir proje seni heyecanlandıracak. Venüs'ün kariyer evinde ileri dönmesiyle iş hayatında askıda kalan konular çözülmeye başlıyor. Mars-Jüpiter kavuşumu ortak kaynaklar evinde; bir yatırım, kredi ya da ortak para meselesinde şanslı bir gelişme yaşanabilir. 30 Kasım'da yönetici gezegenin Satürn'ün Güneş'ten destek alması ayı sağlam bir zeminde kapatmanı sağlıyor.

Kova

Akrep Yeni Ayı kariyer evinde doğuyor! Yeni bir pozisyon, önemli bir teklif ya da iş hayatında görünürlüğünü artıracak bir fırsat kapıda. Mars-Jüpiter kavuşumu ilişkiler evinde; aşkta ya da iş ortaklıklarında cesur bir adım atmak için güçlü bir enerji. 24 Kasım'daki İkizler Dolunayı aşk ve yaratıcılık evinde, yönetici gezegenin Uranüs'le buluşuyor; aşkta sürprizlere hazır ol! 29 Kasım'daki Uranüs-Plüton uyumu ise içindeki dönüşümü hızlandırıyor.

Balık

Akrep Yeni Ayı uzak yolculuklar, eğitim ve inanç evinde doğuyor; yeni bir kursa başlamak, bir seyahat planlamak ya da hayata bakışını genişletmek için harika bir zaman. Merkür'ün aynı evde ileri dönmesiyle seyahat planlarındaki aksaklıklar da çözülüyor. Mars-Jüpiter kavuşumu çalışma ve sağlık evinde; iş yerinde bir fırsat ya da enerjini toparlayacak yeni bir düzen için şanslı bir dönem. İkizler Dolunayı ise ev ve ailede önemli bir kararı netleştirecek. 24 Kasım'da yönetici gezegenin Neptün'ün Güneş'le uyumu kariyerinde sezgilerini güçlendiriyor.