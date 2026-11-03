Kaşif Kozinoğlu’nun Mezarından Ölümcül Zehir Çıktı: Saçta ve Tırnakta Yüksek Düzeyde Antimon Saptandı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezarı açılan eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi ve laboratuvar raporu ortaya çıktı. 12 Kasım 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun saçında, tırnağında, kemiğinde ve dokusunda antimon tespit edilirken, aynı madde mezar toprağında hiç bulunmadı. Ölüm nedenine ilişkin nihai kararı Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu verecek.
Kaynak: Sabah
Adli Tıp Kurumu'nun 19 Ekim tarihli raporu, mezardan çıkan naaşın %99,99 ihtimalle Kozinoğlu'na ait olduğunu doğruladı.
Naaş 12 Eylül'deki feth-i kabir işlemiyle çıkarıldı, doku, kemik, saç, tırnak, kefen ve toprak dahil 36 numune taramadan geçti.
Kurşun, nikel ve arsenik mezar toprağında da yüksek çıktı, bu yüzden bu metallerde topraktan sızma ihtimali göz ardı edilemedi.
Antimon ise incelenen yedi toprak numunesinin hiçbirinde çıkmadı, ama Kozinoğlu'nun tırnağında 7.002 ng/g seviyesine ulaştı.
Kozinoğlu'nun ölümünden önce cezaevinde içtiği kahve ve hastaneye kaldırıldıktan sonra yıkanan bardak yeniden gündemde.
Soruşturmada 30 kişi hakkında işlem yapıldı, 9 şüpheli tutuklandı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ekibi bile ifade verdi.
15 yıl önce kalp krizi denilen ölümün gerçek nedenini şimdi Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu açıklayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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