Kaşif Kozinoğlu’nun Mezarından Ölümcül Zehir Çıktı: Saçta ve Tırnakta Yüksek Düzeyde Antimon Saptandı

Raporun en çarpıcı kısmı antimon oldu. İncelenen 7 farklı mezar toprağı numunesinin hiçbirinde bu maddeye rastlanmadı. Buna rağmen Kozinoğlu'nun vücudunda ölçülen seviyeler yüksekti: tırnakta 7.002 ng/g, saçta 548 ng/g, sabunlaşmış dokularda 720 ng/g ve kemiklerde 175 ng/g.

Toprakta sıfır çıkan bir maddenin biyolojik dokularda bu denli yüksek bulunması, antimonun topraktan sızmadığını gösterdi. Bu da maddenin dışarıdan vücuda alınmış olabileceği ihtimalini ve adli şüpheleri güçlendirdi.

Kimyasal yapısı ve zehirleyici etkisi arsenikle büyük benzerlik taşıyan antimon, yüksek dozda akut zehirlenmelere, şiddetli gastrointestinal bozukluklara, karaciğer ve böbrek yetmezliğine, hatta kardiyovasküler şoka yol açabiliyor. 2011'de ölüm nedeni olarak kalp krizinin gösterilmesi de bu yüzden yeniden dikkat çekiyor.