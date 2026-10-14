Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Tanık İfadesi: Osman Sınav'ı Tehdit Eden İsim Açıklandı
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ifade veren tanık Osman Aksu, Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı ve ilk yönetmeni Osman Sınav'ın 2004'te Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Aksu'nun anlatımına göre Sınav'dan dizinin formatını değiştirmesi ya da projeden ayrılması istendi.
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Tanık Osman Aksu'ya göre Osman Sınav, 2004 yazında Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini kendi ağzından anlattı.
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Ömer Lütfi Mete'nin övgüyle andığı Sınav, o akşam Tahsin Sefa'dan da destek bulamadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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