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Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Tanık İfadesi: Osman Sınav'ı Tehdit Eden İsim Açıklandı

Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Tanık İfadesi: Osman Sınav'ı Tehdit Eden İsim Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 09:28
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ifade veren tanık Osman Aksu, Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı ve ilk yönetmeni Osman Sınav'ın 2004'te Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Aksu'nun anlatımına göre Sınav'dan dizinin formatını değiştirmesi ya da projeden ayrılması istendi. 

Kaynak: Sözcü

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Tanık Osman Aksu'ya göre Osman Sınav, 2004 yazında Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini kendi ağzından anlattı.

Tanık Osman Aksu'ya göre Osman Sınav, 2004 yazında Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini kendi ağzından anlattı.

Aksu, 2004 yazında eski arkadaşı Tahsin Sefa ile birlikteyken yanlarına gelen bir kişinin 'Osman Sınav geldi' dediğini söyledi. Sınav'la o gün tanıştığını anlatan Aksu, Sınav'ın çok moralsiz olduğunu fark edip nedenini sorduğunu belirtti.

Aksu'nun aktardığına göre Sınav, bunun sebebinin Enver Altaylı olduğunu, kendisinden Kurtlar Vadisi'nin formatını değiştirmesinin ya da diziden ayrılmasının istendiğini söyledi. Aksu da Sınav'a diziden ayrılması yönünde tavsiyede bulunduğunu ifade etti.

Ömer Lütfi Mete'nin övgüyle andığı Sınav, o akşam Tahsin Sefa'dan da destek bulamadı.

Ömer Lütfi Mete'nin övgüyle andığı Sınav, o akşam Tahsin Sefa'dan da destek bulamadı.

Aksu, Sınav'la tanışmadan önce Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi yapımların senaryo çalışmalarında yer alan Ömer Lütfi Mete'nin kendisine Sınav'dan övgüyle söz ettiğini anlattı. Sözcü'nün aktardığına göre buluşma, Avcılar'daki bir derneğte gerçekleşti.

İfadelere yansıyan ayrıntılara göre olayın ardından Tahsin Sefa iki kişiyi telefonla arayarak 'Osman abiye sahip çıkalım' dedi. Sinan Burhan ise tv100'de yaptığı açıklamada, Sınav'ın Altaylı'ya karşı yardım istediği Sefa'dan karşılık bulamadığını, Sefa'nın Altaylı'dan çekindiğini söylediğini öne sürmüştü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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