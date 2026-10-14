Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Tanık İfadesi: Osman Sınav'ı Tehdit Eden İsim Açıklandı

Aksu, Sınav'la tanışmadan önce Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi yapımların senaryo çalışmalarında yer alan Ömer Lütfi Mete'nin kendisine Sınav'dan övgüyle söz ettiğini anlattı. Sözcü'nün aktardığına göre buluşma, Avcılar'daki bir derneğte gerçekleşti.

İfadelere yansıyan ayrıntılara göre olayın ardından Tahsin Sefa iki kişiyi telefonla arayarak 'Osman abiye sahip çıkalım' dedi. Sinan Burhan ise tv100'de yaptığı açıklamada, Sınav'ın Altaylı'ya karşı yardım istediği Sefa'dan karşılık bulamadığını, Sefa'nın Altaylı'dan çekindiğini söylediğini öne sürmüştü.