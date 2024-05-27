"Kartlarım F.Bahçe Şampiyon Diyor" Demişti: Sosyal Medyadan Küfür Eden Astrolog Meral Güven Gözaltına Alındı
"Kartlarım F.Bahçe Şampiyon Diyor" Demişti: Sosyal Medyadan Küfür Eden Astrolog Meral Güven Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası gelen tepkilere ağır küfürlerle karşılık veren Astrolog Meral Güven hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatmıştı.
Hakkında soruşturma başlatılan astrolog Meral Güven gözaltına alındı.
Gözaltına alınan astrolog Meral Güven’in tehdit, hakaret, yaralama ve uyuşturucu dahil toplam 6 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağlama" suçundan dolayı soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma sonrasında astrolog Meral Güven gözaltına alındı.
Astrolog Meral Güven'in gözaltı görüntüleri...
Fenerbahçe İstanbulspor’u 6-0 yenmesine rağmen 99 puanla ikinci oldu. Sonuç böyle olunca bir haftadır konuşulan astrolog Meral Güven’in "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadeleri gündeme geldi.
Meral Güven'e bazı taraftarlar dün sert tepki gösterince Meral Güven çileden çıktı. Kendisine gelen yorumlar sonrası TikTok yayını yapan Güven, küfürler yağdırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın