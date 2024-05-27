Fenerbahçeliler'e Küfür Eden Astrolog Meral Güven'den Olayın Bilinmeyenlerine Dair Açıklama Geldi
Fenerbahçeliler'e Küfür Eden Astrolog Meral Güven'den Olayın Bilinmeyenlerine Dair Açıklama Geldi
Süper Lig şampiyonluğunun ardından sezon boyu iddialarıyla gündeme gelen astrolog Meral Güven, canlı yayında Fenerbahçeliler'e küfür etti. Güven'in bugünkü açıklamaları ise oldukça ilginç...
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Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenmesiyle Süper Lig'in sezon şampiyonu Galatasaray oldu. Son güne kadar şampiyonun Fenerbahçe olacağını söyleyen astrolog Meral Güven ise, şampiyonun belli olmasının. ardından bu sefer söylemlerini değiştirdi.
Her iki tarafın da tepkilerine sebep olan Güven, hızını alamayıp TikTok'ta Fenerbahçeliler'e ağza alınmayacak küfürler etti.
Ve Instagram'dan şöyle hikayeler paylaştı 👇
Astrolog Güven, bugün Ekol TV'ye yapmış olduğu açıklamalarda çıplak fotoğraflarının yayınlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını şu sözlerle anlattı:
Meral Güven fake hesaplardan kendi adına paylaşım yapıldığını ""İnanmayın bu hesaplara, bu hesaplar bize ait değil. Gece ne oldu bilmiyorum, hepsi silinmiş. Ben gerizekalı mıyım?" şeklinde ifade etti. O videonun bir kısmı burada 👇
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