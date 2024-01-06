Karşılarına Çıkan Birbirinden Tuhaf Nesneleri Paylaşarak Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Karşılarına Çıkan Birbirinden Tuhaf Nesneleri Paylaşarak Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Evimizin içinde ürkütücü bir nesne keşfetmek oldukça rahatsız edici olabilir. Beklenmedik bir şekilde tuhaf bir şey bulduğumuzda, nesnenin neden orada olduğunu anlamaya çalışırız. Bu tarz durumlarla karşılaşan kişilerin bir listesini yaptık. Buyurun...👇
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1. "Eski sevgilim eski bir evde yaşıyordu. Mutfaktaki dolaplardan birinin arkasında, minik bir kapı buldu. İçinden sürünerek geçtiğinizde, küçük bir kapalı odaya ulaşabiliyordunuz. Duvarların üçünde yazılar ve grafitiler vardı. Bir duvarda ise büyük bir Elvis resmi vardı."
2. "Babam bir akıl hastanesinde çalışıyordu. Bir gün, asansörün zemin katta tam olarak düz durmadığı bildirildi. Babam, bakım elemanının alt katta kahkaha attığını, asansör şaftının altına baktığını gördü. Orada on binlerce dergi bulmuşlardı. Hepsini temizledikten sonra babam lobide otururken gazete okuma numarası yapmaya karar verdi. Yaklaşık yarım saat sonra, yaşlı hasta elinde bir dergiyle yavaşça asansöre doğru ilerlemiş ve dergiyi boşluğa atıp, gülümseyerek uzaklaştı. Adam muhtemelen her gün birkaç dergiyi asansör boşluğuna bırakıyordu."
3. "Babaannemin ölümünden sonra onun evine taşındık. Evin bakıma ihtiyacı vardı. Babam duvardaki eski sıvayı kırdı ve duvardan 200 yıllık çocuk ayakkabıları düştü."
4. "Çöp kutusunun yanından geçiyordum ve eski bir hipnoz cihazı buldum. İçinde istenen frekansı ayarlamak için düğmeler bulunan bir vakum tüplü ampul vardı. Bu cihaz aracılığıyla alfa, beta ve teta beyin dalgalarını uyarabilirdiniz."
5. "Eşim 5 yaşındayken, annesi odasının kötü koktuğunu fark etmiş. Araştırma yaptığında odada bir "yuvaya" rastlamış. Eşim buzdolabından iki yumurta almış, onları tişörtlerinden yaptığı küçük bir yuvaya koymuş ve yumurtaların üzerine bebek dinozorlar çıkarmaya çalışmak için bir plastik dinozor koymuş."
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6. "Okulumda, idari binada gizli bir oda buldum. Işıklar çalışmıyordu, bu yüzden el feneri bulup, tekrar geldik. İçeride eski bir kanepe, bir sehpa, tahta parçaları üzerine yapılmış eski tablolar ve alkollü içecek şişeleri vardı. 40 yıl önce birinin rahatlamak için kullandığı bir yer gibi görünüyordu. "
7. "Eşimle birlikte taşındığımız evimizde merkezi klimayı incelemesi ve ayarlaması için bir hizmet şirketi çağırdık. Servis elemanı, cihazı açtığında, içinde binlerce çek ve nakit para olan bir poşet buldu. Evimizin önceki sahibi, dolandırıcılık olayının şüphelisi olmuş. Polis bize onu dava etmek için çok zaman geçtiğini ve hiçbir suçunu kabul etmediğini söyledi."
8. "Yıllar önce sahil kenarındaydım. Ahşap bir tahta buldum. At arabası motifi ahşabın üstüne olağanüstü bir şekilde oyulmuştu. Her zaman nereden geldiğini merak ettim. Bir süre boyunca oturma odamdaki şöminenin üstünde durdu ancak gizemli bir şekilde kayboldu."
9. "Annem öğretmen o anlattı. Bir öğrenci kilitli tuhaf bir kutuyla oynuyormuş annem de kızıp, kutuyu ondan almış. Yaklaşık bir saat sonra, kutu delicesine çalmaya başlamış. Çocuğun ebeveyni şef olduğu için evde zamanlayıcılar varmış. O da onları alıp, maksimum süre için ayarlamış ve kutuyu kilitleyip, okula getirmiş. El konulsun diye onunla oynamış ve yüksek sesle çalsın diye plan yapmış. Sonuç olarak tüm sınıf kahkahaya boğulmuş."
10. "Bir arkadaşımın yeni evine taşınmasına yardım ediyordum ve bodrumda 'Marge Simpson Haklıydı' başlıklı bir kağıt bulduk. Marge'nin haklı olduğu üç şey listelenmişti. Hatırladığım tek madde hindi ağırlığıydı."
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11. "Yeni evimize taşındığımızda banyoda çalışmayan bir priz vardı. Babam onu değiştirmeye karar verdi. Çıkardığında elektrik tesisatının olmadığını fark etti. Onun yerine, arkasına bağlı bir plastik kutu vardı. İçinde evi 1960'ların sonlarında alan insanlardan yeni sahiplerine (biz değil) bir hoş geldin notu vardı. Birkaç hikaye, iyi dilek ve ev için güzel bir şey almak için para koymuşlardı."
12. "Beşinci sınıftayken, sabah okula doğru yürüyordum. Etrafta sadece ben vardım. Karşıya baktığımda, komşumun çimlerinde her türden kuş gördüm. Pelikanlar, martılar, güvercinler, leylekler, ördekler vardı ve çimde duruyorlardı. Fotoğraf makinesini almak için eve koştum ama geldiğimde gitmişlerdi. Nehre yakın bir yerde oturuyorduk, oradan geldiklerini düşünüyorum ama yine de hepsinin çimenlerde takılıyor olmaları garipti."
13. "Kapıma ürkütücü bir palyaço bırakıldı. Üzerinde tuhaf bir not vardı."
14. "1901 yılında inşa edilmiş evimi yenilerken, her köşe kolonuna çakılmış madeni paralar buldum. Bu geleneğin yüzyıllardır devam ettiğini öğrendim ve evim için iyi olduğunu gördüm. Komple yenileme işleminden sonra bile ev sağlam durumda."
15. "Asılabilecek kuş yemlerinden aldım ve bahçeme koydum. Yemin üzerindeki ambalajda bir tane karatavuk ve bir tane de mavi baştankaranın resmi vardı. Yemi doldurduktan sonra eve girdim ve pencereden dışarı baktım. Gözlerime inanamadım. Resimdeki şekliyle aynı cins kuşlar karşımda duruyordu. Pencereden uzaklaştım ve onları kendi hallerine bıraktım. Evrenin bir oyunu gibi hissettim ve pek komik gelmedi."
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