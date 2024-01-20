Karısı ve Hamile Sevgilisi Üzerine 3. Getirmeye Çalışan Ferit'i İzlediğimiz Yalı Çapkını Son Bölümüne Tepkiler
Karısı ve Hamile Sevgilisi Üzerine 3. Getirmeye Çalışan Ferit'i İzlediğimiz Yalı Çapkını Son Bölümüne Tepkiler
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümüne yorum yağdı. Ferit'in nikahlı karısı ve hamile eski sevgilisi üzerine 3. eş için harekete geçmesi izleyicileri şoke etti.
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54. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını yine sosyal medyada gündem olmayı başardı.
Ferit'in 3. eş çalışmaları izleyicilere sinir krizi geçirtirken, Kazım'ın ölümle burun buruna gelmesi herkesi şaşırttı.
İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:
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