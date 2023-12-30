Karın En Çok Yakıştığı Şehir: Kars Hakkında Her Şey ve Şehir Rehberi

Gerek yabancı turistler gerek yerli ziyaretçilerini memnun kaldığı ve her Kars ziyaretinde tekrar konaklamak istedikleri bir otel.

Adres: Cumhuriyet, Haydar Aliyev Cd. No:91, 36000 Kars Merkez/Kars

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Ziyaretçi Yorumu: “Her yönü ile mükemmel ve daha önce neden konaklama yapmadığımızın pişmanlığını yaşatan bir otel. Seyahat yorgunluğunu ilk etapta güler yüzlü ve sıcak kanlı karşılama ile alıp götürüyor ve huzurlu bir dinlence yaratıyor. Sayamadığım bir çok ekstra ile birlikte enlerimin arasına giren oda tasarımı, burdan bir kez daha Beyza hanım ve tüm otel ekibine teşekkür ederim hep böyle kalın :).”