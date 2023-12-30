Karın En Çok Yakıştığı Şehir: Kars Hakkında Her Şey ve Şehir Rehberi
Karın En Çok Yakıştığı Şehir: Kars Hakkında Her Şey ve Şehir Rehberi
Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/kars-ta...
Yılın ilk karının düştüğü, birçok devlete ve medeniyete tanık olan Kars’tayız bu yazıda sevgili okur. Tarihi yerlerinden, ünlü yemeklerinden festivallerine kadar Kars’ı benimle keşfetmek istiyorsanız buyurun yazının devamına…
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1. Kars tarihi hakkında
2. Kars’ta görülmesi gereken yerler
2.1 Sarıkamış Kayak Merkezi
2.2 Ani Harabeleri
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2.3 Çıldır Gölü
2.4 Horomos Manastırı
2.5 Kars Kalesi
2.6 Kümbet Cami (12 Havariler Kilisesi)
2.7 Sarıkamış Katerina Köşkü (Çar Nikola’nın Eski Av Köşkü)
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3. Kars’ta nerede kalınır?
3.1 Grand Ani Hotel
3.2 Cheltikov Otel
4. Kars’ın ünlü yemekleri
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5. Kars’ta nerede yemek yenir?
5.1 Serhat Lokantası
5.2 Hanımeli Kars Mutfağı
5.3 Han-ı Hanedan
6. Kars’ta yapılan festivaller
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