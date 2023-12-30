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Karın En Çok Yakıştığı Şehir: Kars Hakkında Her Şey ve Şehir Rehberi

Karın En Çok Yakıştığı Şehir: Kars Hakkında Her Şey ve Şehir Rehberi

Kars Gezilecek Yerler Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 11:16

Yılın ilk karının düştüğü, birçok devlete ve medeniyete tanık olan Kars’tayız bu yazıda sevgili okur. Tarihi yerlerinden, ünlü yemeklerinden festivallerine kadar Kars’ı benimle keşfetmek istiyorsanız buyurun yazının devamına…

Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/kars-ta...
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1. Kars tarihi hakkında

MÖ 130-127 tarihlerinde Kafkas Dağları’ndan gelen ve bu bölgeye yerleşen Bulgar Türklerinden miras kalan Kars ismi, Velentur boyunun Karsak oymağından geliyor.  Ermenilerin, Rusların, İngilizlerin, Osmanlıların, Selçukluların, Perslerin ve Urartuların egemenliği altında kalan şehir, kültürel zenginliği ile de dikkat çeker. Birçok medeniyete kucak açan Kars’ta farkı dinlerin ibadethaneleri, zamanında korunmak için yapılan yer altı şehirleri ve eski antik kent olarak anılan yerleşim alanları ilk günkü diriliğini korur. Doğuda Ermenistan, kuzeyde Ardahan, güneyde Ağrı ve Iğdır, batıda Erzurum ile komşu olan Kars 8 ilçeye sahiptir.

2. Kars’ta görülmesi gereken yerler

2.1 Sarıkamış Kayak Merkezi

2.1 Sarıkamış Kayak Merkezi

Sarıkamış, Kars’ın birçok tarihi eserinin bulunduğu şirin ve küçük bir ilçe olmanın dışında kış sporlarının Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki merkezi. Kars’a 54 kilometre uzakta yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi kış turizminin nabzını tutuyor adeta. Buraya geldiğinizde soğuk havanın etkilerini unutarak kendinizi kayak yapmanın keyfine 5 etaplı pisti ve 12 kilometrelik alanı ile Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan kayak merkezi bırakabilir ve buraya gelmişken Sarıçam Ormanının eşsiz güzelliğini kayak yaparken görebilirsiniz.

2.2 Ani Harabeleri

2.2 Ani Harabeleri

UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Ani Harabeleri’nin geçmişi 5. yüzyıla kadar dayanıyor. Ani Ören Yeri ya da Ani Tarihi Kenti olarak da anılan bu eski yerleşim merkezi, Kars’tan yaklaşık 40 km uzaklıkta. Geçmiş yıllar boyunca sayısız savaşa, birden çok medeniyete tanıklık eden harabeler, zamanının en önemli merkezi yerleşim alanlarından birisiydi. Bu kent zamana meydan okumuş surları ve artık bir harabe görünümündeki yaşam alanlarıyla Kars gezi rehberinde en turistik nokta halinde.

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2.3 Çıldır Gölü

2.3 Çıldır Gölü

Kars'a 70 kilometre uzaklıkta yer alan Çıldır Gölü aynı zamanda Ardahan il sınırına oldukça yakın. Şehir merkezinden uzak bir konumda yer alan göl, Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su havzası olmasının yanı sıra, en büyük ikinci gölü olarak tanımlanabilir. 120 kilometrekare büyüklüğüyle, eşsiz manzarası ile Çıldır Gölünde kış aylarında atlı kızaklar ile gezilebilirsiniz. Ayrıca Kars’taki lezzetli sazan balıklarının bulunduğu göl doğası sayesinde kamp yapmak için de oldukça uygun.

2.4 Horomos Manastırı

2.4 Horomos Manastırı

931 yılında inşa edilen Horomos Manastırı, Ani Krallığı dönemindeki görkemine sahip olmasa da tarihi yerinde incelemek isteyen maceraperestler için Kars’ta ideal bir rota. Ani Antik Kenti’nin 15 km kuzeydoğusundaki Arpaçay’ın yanında bulunan Homoros Manastırı, ulaşımı biraz zor olsa da Pakraduni Hanedanlığı’nın ihtişamlı dönemlerinden geriye kalanları görmek için ziyaret edilebilirsiniz.

2.5 Kars Kalesi

2.5 Kars Kalesi

1153 yılında Lara Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Kars Kalesi şehrin en önemli tarihi yapılarından. Kalenin doğu batı uzunluğu 250 metre, kuzey güney tarafından uzunluğuysa 90 metre. Kars Kalesi içerisinde 12. Yüzyıldan kalma tarihi türbe, mescit, cephanelere özel oda ve askeri koğuşlar bulunuyor.

2.6 Kümbet Cami (12 Havariler Kilisesi)

2.6 Kümbet Cami (12 Havariler Kilisesi)

Pakraduni Hanedanlığı döneminde Kral Abbas tarafından 10. Yüzyılda yaptırılan Kümbet Cami o zamanlar 12 Havariler Kilisesi olarak da bilinmekteymiş. Heybetli olduğu kadar ürkütücü de görünen bu yapı, Kars’ın gezilecek tarihi yerlerinden bir diğeri.

2.7 Sarıkamış Katerina Köşkü (Çar Nikola’nın Eski Av Köşkü)

2.7 Sarıkamış Katerina Köşkü (Çar Nikola’nın Eski Av Köşkü)

Çamlarla kaplı Sarıkamış Ormanı’nda, 19. yy sonlarında yaptırılmış bir köşk, mağrur ama aynı zamanda  güçlü bir şekilde zamana direnmeye devam eden bir başka tarihi yapı. Sarıkamış Katerina Köşkü, Baltık mimarisi ile ilgilenenler kadar Kars gezisinde farklı bir yer görmek isteyenler için de mükemmel bir rota. 

Ayrıca Kars’a kadar gelmişken;

  • Sarıkamış Şehitliği

  • Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

  • Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi

  • Kars Çayı

  • Taş Köprü

  • Fethiye Camii

  • Defterdarlık Binası

  • Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı ve Sanat Galerisi

  • Cheltikov Otel

  • Kars Hamamları

  • Selçuklu Sarayı

  • Menuçehr Camii

  • İpek Yolu Köprüsü

  • Boğatepe Köyü Peynir Müzesi

  • Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti

  • Çamuşlu Kaya Resimleri

  • Namık Kemal Evi diğer görülmesi gereken yerlerden.

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3. Kars’ta nerede kalınır?

3.1 Grand Ani Hotel

3.1 Grand Ani Hotel

Gerek yabancı turistler gerek yerli ziyaretçilerini memnun kaldığı ve her Kars ziyaretinde tekrar konaklamak istedikleri bir otel.

Adres: Cumhuriyet, Haydar Aliyev Cd. No:91, 36000 Kars Merkez/Kars

Konum için tıklayın. 

Ziyaretçi Yorumu: “Her yönü ile mükemmel ve daha önce neden konaklama yapmadığımızın pişmanlığını yaşatan bir otel. Seyahat yorgunluğunu ilk etapta güler yüzlü ve sıcak kanlı karşılama ile alıp götürüyor ve huzurlu bir dinlence yaratıyor. Sayamadığım bir çok ekstra ile birlikte enlerimin arasına giren oda tasarımı, burdan bir kez daha Beyza hanım ve tüm otel ekibine teşekkür ederim hep böyle kalın :).”

3.2 Cheltikov Otel

3.2 Cheltikov Otel

Tarihi bir binada Rus mimarisiyle yapılmış tarih kokan bu güzel otelde konaklamak istiyorsanız Kars’a gelmelisiniz.

Adres: Yusufpaşa, Şeht. Hulusi Aytekin Cd. No:63, 36000 Kars Merkez/Kars

Konum için tıklayın. 

Ziyaretçi Yorumu: “Kars beklediğimizden mükemmel çıktı ve Kars’ın o eski ruhunu hissettiğimiz bir otel oldu, kahvaltısı sade ve çok lezzetliydi. Küçük eksikler olsa da bu ruhu yaşamak için tavsiye ederiz.”

4. Kars’ın ünlü yemekleri 

Kars’ın en bilinen ve ünlü yemekleri;

  • Katmer

  • Gagala

  • Kete

  • Evelik çorbası

  • Feselli

  • Nezik

  • Kuymak

  • Hasuda (haside)

  • Pişi

  • Mafiş

  • Lokum (lokma)

  • Kesme çorbası

  • Erişte aşı

  • Hangel (mantı)

  • Yaprak mantı

  • Kaz etli pilav

  • Piti kebabı

  • Kurze

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5. Kars’ta nerede yemek yenir?

5.1 Serhat Lokantası

5.1 Serhat Lokantası

Kars’ta paça denilince akla gelen tek isim olan Serhat Lokantasını geldiğinizde mutlaka denemelisiniz.

Adres: Merkez, Bahri Dağdaç Cd., 36000 Kars Merkez/Kars

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Ziyaretçi Yorumu: “Serhat lokantası Kars’ in soğuğunda icinizi ısıtacak güzel çorbalar yapıyor. Özellikle kelle paça, işkembe ve her yerde yiyemeyececeğiniz sinir paça tavsiye ederim.. Pazar kapalı diğer günler neredeyse 24 saat açık… ( sadece gece yarısı 12-3 arası hazırlık için kapatıyoruz dediler).”

5.2 Hanımeli Kars Mutfağı

5.2 Hanımeli Kars Mutfağı

Aile sıcaklığı, dekorasyonu ve yemekleriyle sanki uzun yılladır Kars’ta yaşıyormuşsunuz gibi hissedeceğiniz bir işletme. 

Adres: Ortakapı, Faikbey Cd. No:16, 36100 Merkez/Kars Merkez/Kars

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu: “Sıcak aile ortamında Kars lezzetlerini tattığımız restoranda piti ve evelik çorbası enfesti.Bölgenin İrevan köftesi pek damak tadımıza uymadı.Erişte ve pilav vasattı… Buraya gelirseniz piti ve çorbayı mutlaka deneyin.”

5.3 Han-ı Hanedan

5.3 Han-ı Hanedan

Kars’ın yöresel lezzetleriyle her gelenini güzelce ağırlayan Han-ı Hanedan misafirlerini bekliyor.

Adres: Ortakapı, Faikbey Cd. No:100 D:100, 36000 Kars Merkez/Kars

Konum için tıklayın. 

Ziyaretçi Yorumu: “Restorana ilk girdiğimiz andan itibaren ilgiyle ve güleryüzle karşılandık. Evelik aşı, hıngel, piti ve mevsim salata söyledik her şey çok lezzetli ve özenliydi. Kendi imalatları olan ekmeklerden ve görseldeki tatlılarından ikram ettiler. Kesinlikle karsa gelenler uğramalı ve bu lezzetleri tatmalı. Yolum düşerse yine geleceğim ve sevdiklerime önereceğim bir mekan.”

6. Kars’ta yapılan festivaller

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Geleneksel değerlerini hala taşımaya devam eden Kars yıl içerisinde yaptığı festivallere de bunu tüm Türkiye’ye gösteriyor. Şehirde düzenlenen etkinlik ve festivallerin eski geleneklere uygun bir şekilde bozulmadan devam etmesi oldukça değerli...

  • Uluslararası Kars Kültür Günleri (Haziran)

  • Kars Kafkas Kültürleri Festivali (Eylül)

  • Geleneksel Sarıkamış Kar Festivali (Mart)

  • 19 Mayıs Güreş Müsabakaları (Mayıs)

  • Koçköyü Festivali (Haziran)

  • Kaşar Festivali (Temmuz)

  • Uluslararası Altın Kaz Film Festivali (Kasım)

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