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Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti, 10 Kilo Tümör Çıktı! ''Kimlik Çıkartılır Buna''

Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti, 10 Kilo Tümör Çıktı! ''Kimlik Çıkartılır Buna''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 15:55

64 yaşındaki H.G, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Balıkesir'de bir hastaneye gidince mide kanaması geçirdiğini öğrendi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümüne sevk edilen hastanın karnında yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 10 kilo ve 38 santimetrelik dev tümör tespit edildi.

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Karnının en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan tümör, 4 saatlik operasyonla başarılı bir şekilde çıkartıldı.

Karnının en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan tümör, 4 saatlik operasyonla başarılı bir şekilde çıkartıldı.

Yapılan operasyona ilişkin bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, ''Pelviste dediğimiz yani karnın en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan, yaklaşık 38x29 santimlik çok büyük bir kitlesi vardı. Bunun kötü huylu bir tümör olacağını düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. Hastayı birkaç gün içerisinde ameliyata hazır hale getirdik ve ameliyatını yaptık” dedi.

Zor bir ameliyat olduğunu belirten Dilek, midede böyle bir kitlenin oluşmasına inanmanın güç olduğunu belirtti.

Zor bir ameliyat olduğunu belirten Dilek, midede böyle bir kitlenin oluşmasına inanmanın güç olduğunu belirtti.

“Kitle dalakla iç içe geçmişti. Diyafragmaya yapışmıştı ve diyafragma ile beraber çıkardık. Midenin tamamını aldık.'' diyen uzman doktor, ''Bağırsakla yemek borusu arasında yeni bir yol oluşturarak ameliyatımızı tamamladık. Yaklaşık 4 saat süren bir ameliyattı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın karnından çıkanlar sosyal medya kullanıcılarını da şoke etti. İşte gelen bazı yorumlar:

Vatandaşın karnından çıkanlar sosyal medya kullanıcılarını da şoke etti. İşte gelen bazı yorumlar:
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