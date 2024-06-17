Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti, 10 Kilo Tümör Çıktı! ''Kimlik Çıkartılır Buna''
Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti, 10 Kilo Tümör Çıktı! ''Kimlik Çıkartılır Buna''
64 yaşındaki H.G, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Balıkesir'de bir hastaneye gidince mide kanaması geçirdiğini öğrendi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümüne sevk edilen hastanın karnında yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 10 kilo ve 38 santimetrelik dev tümör tespit edildi.
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Karnının en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan tümör, 4 saatlik operasyonla başarılı bir şekilde çıkartıldı.
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Zor bir ameliyat olduğunu belirten Dilek, midede böyle bir kitlenin oluşmasına inanmanın güç olduğunu belirtti.
Vatandaşın karnından çıkanlar sosyal medya kullanıcılarını da şoke etti. İşte gelen bazı yorumlar:
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