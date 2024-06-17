Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti, 10 Kilo Tümör Çıktı! ''Kimlik Çıkartılır Buna''

Yapılan operasyona ilişkin bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, ''Pelviste dediğimiz yani karnın en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan, yaklaşık 38x29 santimlik çok büyük bir kitlesi vardı. Bunun kötü huylu bir tümör olacağını düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. Hastayı birkaç gün içerisinde ameliyata hazır hale getirdik ve ameliyatını yaptık” dedi.